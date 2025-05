'Feito histórico': entenda o que significa a Ucrânia derrubar caça russo com um drone marítimo

O governo ucraniano afirmou, neste domingo (4), que abateu um caça russo no Mar Negro, usando um drone marítimo. Segundo o comunicado, essa é a primeira vez no mundo que uma aeronave de combate é destruída por um equipamento do tipo. A defesa da Ucrânia ainda afirmou que a aeronave pegou fogo no ar e caiu no mar. O Ministério de Defesa da Rússia não se pronunciou sobre o assunto.





Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (5), Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, explica que a ação faz parte de uma estratégia que vem sendo adotada no conflito de testar armas. Segundo o professor, tanto Moscou e Kiev, como seus aliados, têm buscado checar o poder e eficiência dos novos armamentos. Com o fato relatado pelos ucranianos, no caso do caça, o mundo chega diante de um armamento que era visto como seguro até então e que só seria abatido por armas iguais.