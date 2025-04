Quem eram o cantor e a governadora mortos em boate na República Dominicana Rubby Pérez era uma das atrações principais da noite, enquanto Nelsy Cruz era governardora de Monstecristi Internacional|Do R7 09/04/2025 - 17h53 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipes de resgate continuam trabalhando nesta quarta-feira (9) para localizar possíveis sobreviventes Reprodução/Record

O desabamento do teto de uma boate na capital da República Dominicana, Santo Domingo, deixou pelo menos 113 mortos e 155 feridos na noite de terça-feira (8), segundo informações da agência Reuters.

Entre os mortos confirmados estão o cantor de merengue Rubby Pérez, de 69 anos, e a governadora da província de Montecristi, Nelsy Cruz. Também morreu no incidente o ex-jogador da Major League Baseball (MLB) Octavio Dotel. A causa do desabamento ainda está sob investigação pelas autoridades locais.

Quem era Rubby Pérez?

Rubby Pérez era uma das atrações principais da noite. De acordo com seu empresário, Enrique Paulino, o show teve início por volta das 23h45 (horário local), quando o teto desabou menos de uma hora depois.

Músicos da banda também foram atingidos. Ao menos um saxofonista morreu. A filha de Pérez, Zulinka Pérez, que fazia backing vocal no evento, sobreviveu.

‌



Conhecido como “a voz mais alta do merengue”, Pérez era um dos nomes mais reconhecidos da música popular dominicana. Com mais de 13 álbuns lançados, ele acumulava sucessos e prêmios nacionais e internacionais. A morte do cantor gerou repercussão na mídia de países como Panamá, México, Estados Unidos e Portugal.

As circunstâncias do acidente ainda são incertas. As autoridades não informaram o número exato de pessoas que estavam na casa de shows no momento do desabamento, mas relataram que o evento reunia políticos, empresários e atletas.

‌



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que parte da estrutura cedeu.

🚨 CENAS FORTES | Vítimas ficam soterradas sob os escombros após desabamento brutal da laje.



O número de mortos após o desabamento do teto da boate Jet Set subiu para 113. Uma tragédia que mergulha o país em dor profunda.#JetSet #RepublicaDominicana https://t.co/zaHDy7dOgU pic.twitter.com/aELDaNoVZP — Dennys Deeh (@DennysDeeh_) April 9, 2025

Familiares das vítimas passaram a madrugada reunidos nas proximidades da boate em busca de informações. O ex-jogador Pedro Martínez, que atua na MLB, publicou um vídeo nas redes sociais relatando que ainda procurava parentes entre os desaparecidos.

‌



Quem era Nelsy Cruz?

Nelsy Milagros Cruz Martínez, de 42 anos, era governadora da província de Montecristi, no noroeste da República Dominicana, e morreu após o desabamento do teto de uma boate em Santo Domingo.

Filiada ao Partido Revolucionário Moderno (PRM), Cruz foi nomeada para o cargo pelo presidente Luis Abinader e tomou posse em 19 de agosto de 2020, pouco após as eleições gerais daquele ano.

Nascida em 6 de agosto de 1982, em Las Matas de Santa Cruz, município de Montecristi, ela cresceu em uma família conhecida na região. Seus pais eram donos de uma loja frequentada por motoristas de ônibus e caminhoneiros. Tinha dois irmãos, entre eles o ex-jogador de beisebol Nelson Cruz.

Antes da carreira política, estudou design na Escola de Design Chavón e viveu por um período em Santiago de los Caballeros. Seu trabalho à frente da província era focado em desenvolvimento local, infraestrutura e programas sociais. A morte de Cruz causou forte comoção no país.

Como foi a tragédia?

O governo dominicano ainda não se pronunciou oficialmente sobre as causas do acidente. Peritos trabalham no local para avaliar a estrutura do prédio e investigar possíveis falhas de manutenção ou excesso de público. A boate Jet Set é uma das mais tradicionais da capital, conhecida por sediar eventos de música caribenha.

Equipes de resgate continuam trabalhando nesta quarta-feira (9) para localizar possíveis sobreviventes entre os escombros da Boate Jet Set, onde acontecia um evento com a presença de artistas e figuras públicas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp