Diretor da Academia do Oscar se impressiona com engajamento de Fernanda Torres: ‘Mudou tudo’ Publicações da atriz nas redes da premiação tiveram grande repercussão e reforçaram a presença de Ainda Estou Aqui, que levou o prêmio de Melhor Filme Internacional Internacional|Do R7 03/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 03/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elenco de Ainda Estou Aqui O Vício - Cinema/O Vício - Cinema

Durante um jantar em Los Angeles, em homenagem aos indicados ao Oscar 2025, a diretora de elenco Letícia Navieira teve uma conversa reveladora com um dos diretores da Academia.

Segundo ela, o executivo demonstrou surpresa com o impacto gerado pelas publicações de Fernanda Torres nas redes sociais da premiação.

“Ele comentou, sorrindo, que o Instagram da Academia nunca mais será o mesmo depois de Fernanda Torres e do Brasil”, contou Letícia ao Gshow. O engajamento do público brasileiro, segundo ele, superou as expectativas e trouxe números impressionantes para as interações da página.

O reconhecimento vem em um momento especial para o cinema nacional. Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles, estava concorrendo a três prêmios na 97ª edição do Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres e levou na categoria de Melhor Filme Internacional.

‌



No longa, a atriz interpreta Eunice Paiva, advogada e ativista de Direitos Humanos, que enfrentou a ditadura militar brasileira enquanto buscava respostas sobre o desaparecimento do marido, o deputado Rubens Paiva, em 1971.