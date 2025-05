Elon Musk deixa governo de Donald Trump Bilionário agradeceu ao presidente dos Estados Unidos e não explicou motivo da saída Internacional|Do R7 28/05/2025 - 21h49 (Atualizado em 28/05/2025 - 22h48 ) twitter

Musk era responsável por cortar gastos do governo Reprodução/Record News

O bilionário Elon Musk anunciou pelo X (antigo Twitter), nesta quinta-feira (28), que saiu do governo de Donald Trump. Na publicação, ele agradece ao presidente norte-americano pela oportunidade, mas não explica a razão da saída.

“Com o fim do meu tempo programado como Funcionário Especial do Governo, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir os gastos desnecessários. A missão do Departamento de Eficiência Governamental só se fortalecerá com o tempo, à medida que se tornar um modo de vida em todo o governo”, disse.

Musk chefiava o Departamento de Eficiência Governamental, responsável por cortar gastos do governo.

Nessa terça-feira (27), o bilionário criticou a agenda de Trump, que segundo Musk dificultava o trabalho do departamento. “Fiquei decepcionado ao ver esse projeto de lei de gastos imensos, francamente, que aumenta o déficit orçamentário”, disse em entrevista a uma TV norte-americana.

Prejuízo das empresas de Musk

Em abril, o bilionário já tinha dito que deixaria em breve a pasta, pois não estava conseguindo se dedicar às suas empresas.

Musk é dono da Tesla, da rede social X e da SpaceX. Após ele assumir uma posição no governo Trump, as empresas registraram queda no faturamento, e a fortuna do bilionário também diminuiu. Em abril, as economias dele ficaram abaixo de US$ 300 bilhões pela primeira vez desde o ano passado.

Considerado o homem mais rico do mundo, Musk foi um dos grandes financiadores da campanha de Trump. As estimativas são de que ele tenha gastado US$ 250 milhões para ajudar Trump chegar à Casa Branca.

