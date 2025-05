Após reunião com bancos, Fazenda estuda alternativas ao aumento do IOF Fala foi feita após uma reunião entre o ministro Fernando Haddad e representantes dos principais bancos do país Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 28/05/2025 - 13h02 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fala foi feita pelo secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan Reprodução/ RECORD

Em meio ao protesto de entidades financeiras sobre a alta do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) , o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan, sinalizou nesta quarta-feira (28) que a pasta vai “debruçar sobre as alternativas” que possam substituir o aumento do imposto. A fala foi feita após uma reunião entre o ministro Fernando Haddad , Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e diretores dos principais bancos do país.

“As premissas foram colocadas do nosso lado, tanto do ponto de vista regulatório, quanto fiscal. A Febraban e os principais bancos do país trouxeram como isso impacta suas operações no mercado de crédito brasileiro. De maneira legítima, a gente sensível, estamos abertos a esse diálogo. Vamos nos debruçar sobre as alternativas, as alternativas que estão sendo colocadas na mesa, tanto pela Febraban, quanto pela própria equipe do ministério, para que a gente faça uma avaliação”, disse o secretário.

Durante a fala, Durigan comentou sobre a tensão entre o governo e o Congresso diante da decisão sobre o imposto. De acordo com o secretário, a orientação é de que seja mantido um diálogo para apresentar os motivos da alta. “A gente tem feito várias conversas, faz parte do jogo que a gente ouça as partes, entenda os impactos e faça os estudos necessários dadas as premissas que a gente tem apresentado”, comentou.

Segundo o presidente da Febraban, Isaac Sidney, a alta no IOF pode gerar consequências “severas” no custo do crédito, trazendo prejuízos para micro e pequenas empresas, além de impactos de até 8 pontos percentuais em 1 ano.

‌



Ao lado do secretário, Sidney comentou, ainda, que a federação não apenas trouxe críticas e dados sobre os impactos da decisão, mas também, alternativas de fontes de receita e redução de despesas.

“Nós gostaríamos muito que essa medida fosse revisitada, agora, essa é uma decisão não só politica, mas também técnica. Continuaremos a dar subsídio para que possamos revisitar esse aumento e tirar esse custo que não é só do crédito, esse é um custo inclusive da produção, do investimento e do consumo”, disse.

‌



Entenda

Na última semana, o governo federal decidiu alterar as regras do IOF, ampliando a cobrança sobre diferentes transações financeiras. As mudanças visam reforçar a arrecadação em 2025 e começam a valer a partir de 1º de julho.

A modificação nas alíquotas do IOF incide sobre operações envolvendo crédito, seguros, câmbio e transferências ao exterior. Empresas serão as mais atingidas. A expectativa oficial é obter cerca de R$ 20,5 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026 com a mudança.

‌



Mudanças IOF Luce Costa/Arte R7

A decisão veio seguida do congelamento de R$ 31,3 bilhões do Orçamento de 2025. A iniciativa busca conter despesas e manter as finanças públicas dentro dos limites fixados pela política fiscal.

Por exemplo, um gasto de 100 dólares em site estrangeiro com cartão de crédito, resultará em cobrança de 3,50 dólares referentes ao IOF, além de encargos comuns de conversão e tarifas bancárias.

Enviando R$ 10 mil para uma conta pessoal fora do Brasil, o custo com o imposto será de R$ 350, sem contar taxas adicionais aplicadas por bancos ou plataformas de câmbio.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp