Elon Musk exige que servidores dos EUA expliquem atividades de trabalho ou serão demitidos Musk deu até segunda-feira para que funcionários se manifestem; decisão vem na esteira de milhares de demissões no país Internacional|Do Estadão Conteúdo 23/02/2025 - 12h14 (Atualizado em 23/02/2025 - 12h22 )

Decisão ligada a servidores partiu de Elon Musk, que faz parte de governo Trump nos EUA Reprodução/ X @elonmusk - 12.02.2025

Funcionários federais dos Estados Unidos têm 48 horas para explicar ao governo o que realizaram na última semana, caso contrário serão demitidos. A novidade foi anunciada neste sábado (22), pelo bilionário Elon Musk, no comando do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) do país; ele afirma estar seguindo ordens diretas do presidente Donald Trump.

“Todos os funcionários federais em breve receberão um e-mail para entender o que eles fizeram na semana passada”, publicou Musk no X, antigo Twitter, rede social da qual é proprietário. “A falta de resposta será considerada como uma renúncia”, completou.

Os funcionários federais receberam o pedido que dizia: “Por favor, responda a este e-mail com aproximadamente 5 tópicos do que você realizou na semana passada e copie seu gerente”.

As respostas devem ser enviadas até a próxima segunda-feira, 24, às 23h59 (horário local) sem incluir “informações confidenciais, links ou anexos”. O e-mail, no entanto, não inclui a possibilidade de desligamento do cargo como consequência de não responder à solicitação, como divulgou Musk em sua rede social.

‌



Musk atua como o chefe de cortes de custos de Trump. A ordem gerou um novo nível de caos em várias agências já sobrecarregadas, incluindo o Serviço Nacional de Meteorologia, o Departamento de Estado e o sistema judiciário federal.

Na noite do sábado, servidores trabalhavam para verificar a autenticidade da mensagem e, em alguns casos, instruíram seus funcionários a não responderem.

‌



Milhares de trabalhadores do governo já foram forçados a deixar o serviço público federal - seja por demissão ou por meio de incentivos para desligamento - durante o primeiro mês do governo Trump.

Os cortes incluem funcionários nos Departamentos de Assuntos de Veteranos, Defesa, Saúde e Serviços Humanos, Receita Federal e Serviço Nacional de Parques, entre outros. /AP