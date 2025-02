Conta de Alexandre de Moraes é desativada em plataforma de Elon Musk Aviso exibido pelo X geralmente indica que a conta foi desativada pelo próprio usuário, diferentemente de perfis suspensos Brasília|Victoria Lacerda, Rafaela Soares e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 21/02/2025 - 10h17 (Atualizado em 21/02/2025 - 10h40 ) twitter

Mensagem sugere que conta foi desativada pelo usuário Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 19/02/2025

A conta oficial do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, na rede social X (antigo Twitter), do empresário Elon Musk, apareceu como desativada na manhã desta sexta-feira (21). Ao tentar acessar a página nesta sexta-feira, usuários se depararam com a mensagem: “Essa conta não existe. Tente buscar outro(a).”

O aviso exibido pelo X geralmente indica que a conta foi desativada pelo próprio usuário, diferentemente de perfis suspensos pela plataforma ou retidos por decisão judicial, que costumam apresentar mensagens específicas.

Ministro já havia manifestado reclamações sobre a existência de contas falsas Reprodução/Redes Sociais/X - 21.02.2025

O ministro Alexandre de Moraes já havia manifestado reclamações sobre a existência de contas falsas atribuídas a ele na plataforma, ressaltando que as redes sociais nunca tomaram medidas para removê-las.

A primeira vez que Moraes abordou o tema foi durante o julgamento sobre a regulamentação das redes sociais, quando criticou a falta de controle das plataformas sobre perfis falsos e a disseminação de desinformação.

Multa de R$ 8 milhões

Moraes multou a rede social em R$ 8,1 milhões por descumprimento de decisões judiciais. Segundo o ministro, a plataforma não forneceu dados do influenciador Allan dos Santos. Ele é investigado por suposta disseminação de informações falsas, incluindo mensagens manipuladas que difamaram uma jornalista. Apesar de ter perfis em redes sociais banidos pelo STF em 2021, ele criou uma nova conta, alegando ser o 39º perfil. Santos vive nos Estados Unidos desde 2020 e é considerado foragido da justiça brasileira. A rede social X declarou que não vai comentar.