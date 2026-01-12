Em alta velocidade, motorista perde controle do carro em lombada e atinge duas casas nos EUA Não houve feridos, e o condutor, apesar de confuso com o susto, conseguiu fugir

No estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, um motorista perdeu o controle do carro ao passar por uma lombada em alta velocidade e atingiu duas casas.

Em imagens de uma câmera de segurança local, foi revelado que o impacto da colisão destruiu as estruturas de postes, deixando os moradores locais sem energia elétrica.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O condutor fugiu.

