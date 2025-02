Em Nova York e com carruagem: como foi a primeira cerimônia de posse nos EUA Posse de Donald Trump nesta segunda-feira segue tradição que começou há 230 anos Internacional|Do R7 19/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/01/2025 - 02h00 ) twitter

George Washington foi empossado como o primeiro presidente do país Reprodução/Wikimedia Commons

Nesta segunda-feira (20), Donald Trump assumirá a presidência dos Estados Unidos em uma cerimônia de posse realizada em Washington DC. A tradição, que já dura 230 anos, teve início com a primeira posse presidencial, quando George Washington foi empossado como o primeiro presidente do país.

Como foi a primeira posse?

Em abril de 1789, George Washington tomou posse em Nova York, então a capital dos Estados Unidos. Antes da cerimônia, ele viajou cerca de 400 km desde sua residência em Mount Vernon, na Virgínia, às margens do rio Potomac.

Washington foi escoltado até Nova York por um comitê de congressistas. A Mount Vernon Ladies’ Association (MVLA), instituição dedicada a preservar artefatos históricos, descreve em detalhes a jornada:

“A embarcação, com uma quilha de 47 pés, ostentava um mastro e uma vela decorados com cortinas vermelhas, um toldo e 13 remos de cada lado. Os remadores, todos pilotos de Nova York, usavam aventais brancos e bonés pretos. Uma procissão marítima improvisada foi formada, com diversas embarcações decoradas seguindo a barcaça presidencial. Ao passar pela Battery em Staten Island, 13 canhões dispararam em saudação.”

‌



Ao chegar a Nova York, Washington foi recebido por uma população entusiasmada e pelo governador George Clinton, que organizou uma celebração em sua mansão em homenagem ao futuro presidente.

A cerimônia de posse

A posse ocorreu em 30 de abril de 1789 no Federal Hall, o primeiro prédio do Legislativo americano. Washington, acompanhado por uma escolta militar de 500 homens, foi recebido com aclamações pelas ruas de Nova York.

‌



De acordo com registros da MVLA, ele viajou em uma carruagem estatal, acompanhado por seus assessores e dignitários como os chanceleres da França e da Espanha. A cerimônia foi realizada ao ar livre para que “o maior número possível de cidadãos pudesse presenciar a solenidade.”

Diante da multidão, Washington prestou juramento em frente ao chanceler Robert Livingston, com a Bíblia cerimonial sustentada pelo secretário do Senado, Samuel Otis.

‌



Outra tradição iniciada neste dia foi o discurso de posse. Washington, visivelmente nervoso, falou por cerca de 20 minutos. O senador William Maclay, da Pensilvânia, relatou que o presidente tremia enquanto falava, refletindo sua seriedade e modéstia.

Após a posse

Após o juramento, as autoridades se dirigiram à St. Paul’s Chapel para um serviço religioso. Mais tarde, Washington voltou para sua residência em uma carruagem escoltada. À noite, ele participou de um show de fogos na casa do chanceler, mas a multidão era tão grande que as autoridades precisaram abandonar a carruagem e caminhar de volta.

Essa cerimônia não só marcou o início da presidência de George Washington como também estabeleceu a base para as tradições que continuam a moldar as posses presidenciais dos Estados Unidos.