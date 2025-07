Enchente no rio Llano, no Texas, surpreende moradores pela rapidez; veja vídeo Temporal transforma região turística em cenário de tragédia; imagens mostram avanço da água em poucos minutos Internacional|Do R7 07/07/2025 - 16h23 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h23 ) twitter

Rio Llano, no Texas, encheu em apenas 10 minutos Reprodução/X/@DewsNewz

O rio Llano, localizado na região central do Texas, tornou-se palco de uma enchente devastadora durante o feriado de 4 de julho nos Estados Unidos.

O fenômeno atingiu um tradicional ponto de lazer para moradores e turistas e foi registrado em detalhes por uma câmera de segurança instalada pelo morador Robert Ivey.

Timelapse flooding of the Llano River on July 4th pic.twitter.com/59Tnn6NZG7 — Rob Dew (@DewsNewz) July 5, 2025

No vídeo, é possível ver autoridades bloqueando a travessia de nível do rio poucos minutos antes de as águas subirem de forma abrupta. Em apenas 10 minutos, a enchente tomou conta do local, obrigando os agentes a recuarem sucessivamente para evitar serem arrastados pela correnteza.

‌



Segundo Ivey, que monitora a travessia 24 horas por dia, o aumento repentino do nível do rio ocorreu por volta das 17h10 (hora local) do dia 4 de julho, chegando ao ápice em aproximadamente vinte minutos. A região de Kingsland, onde a gravação foi feita, fica a cerca de 110 quilômetros do condado de Kerr, o epicentro da tragédia.

‌



As chuvas intensas começaram ainda na madrugada do feriado, surpreendendo residentes e turistas que celebravam a data. Segundo meteorologistas locais, o volume de água registrado em poucas horas equivale ao esperado para quatro meses inteiros de precipitação, fator determinante para a rapidez e gravidade da inundação.

91 mortes confirmadas

As enchentes que atingem o Texas desde a última sexta-feira (4) provocaram, até esta segunda-feira (7), pelo menos 91 mortes, conforme atualização divulgada pela Casa Branca. Ainda há 41 pessoas desaparecidas, e autoridades admitem que o número de vítimas pode aumentar, já que as buscas continuam sob condições climáticas desfavoráveis.

‌



O cenário mais crítico se concentra no condado de Kerr, onde foram confirmados 75 mortes, incluindo mais de 20 crianças. Um dos episódios mais dramáticos ocorreu no Camp Mystic, acampamento cristão de verão exclusivo para meninas, que foi destruído pela força das águas. Entre as vítimas do local, 27 eram meninas e monitoras; dez crianças e uma monitora seguem desaparecidas.

Familiares, voluntários e profissionais de resgate se mobilizam na esperança de encontrar sobreviventes entre os destroços. A região afetada, conhecida como Texas Hill Country, costuma atrair turistas por suas paisagens, mas é considerada um “corredor de enchentes” devido ao solo rochoso, que dificulta a absorção da água da chuva.

O Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA registrou um aumento de nove metros no nível do rio Guadalupe em apenas duas horas, suficiente para arrastar veículos, destruir pontes e devastar bairros inteiros. O volume extremo de precipitação transformou riachos e rios em torrentes incontroláveis.

Equipes de resgate, com apoio de helicópteros da Guarda Costeira e veículos aquáticos, já salvaram mais de 850 pessoas desde o início da tragédia. Entre os casos mais impressionantes está o de uma vítima retirada do topo de uma árvore, cercada pela correnteza, após horas de espera.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decretou estado de desastre para o Texas e autorizou o envio de auxílio federal. A previsão de mais chuvas até terça-feira (8) mantém a região em alerta máximo, com risco de novos alagamentos e complicações para as operações de busca.

A devastação afeta principalmente as cidades de Hunt, Ingram e Kerrville, além de diversos acampamentos de verão que estavam em pleno funcionamento por conta das férias escolares. Moradores relatam perda total de residências e pertences, agravando a situação das famílias atingidas.

As autoridades estaduais classificaram o episódio como uma das maiores tragédias naturais da história recente do Texas. As consequências humanas e materiais ainda estão sendo contabilizadas, enquanto a comunidade local enfrenta o luto e a incerteza.

