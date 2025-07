O que se sabe sobre as enchentes que já deixaram mais de 80 mortos nos EUA Volume extremo de chuva surpreende moradores durante a madrugada e expõe falhas nos sistemas de aviso no Texas Internacional|Do R7 07/07/2025 - 11h14 (Atualizado em 07/07/2025 - 11h35 ) twitter

Serviços meteorológicos e autoridades podem ter subestimado a força das chuvas no Texas Fala Brasil/Record/Reprodução - 05.07.2025

Uma enchente devastadora atingiu a região central do Texas, nos Estados Unidos, deixando ao menos 82 mortos após um volume inesperado e extremo de chuva durante a madrugada da última sexta-feira (5).

O nível da água subiu cerca de oito metros em apenas 45 minutos, inundando rapidamente áreas residenciais e pegando a população de surpresa.

O desastre aconteceu no início de um feriado prolongado, quando grande parte dos moradores estava dormindo. A região de Hill Country, epicentro da tragédia, é conhecida pela suscetibilidade a enchentes repentinas, devido ao solo seco e compacto que dificulta a absorção das águas e contribui para o rápido escoamento superficial.

‌



Segundo autoridades, a tempestade despejou quase 30 centímetros de chuva em poucas horas, principalmente no início da manhã. Um aviso de possibilidade de enchente havia sido emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia ao meio-dia de quinta-feira (4), mas o alerta de emergência, prevendo danos catastróficos e risco severo à vida, só foi divulgado por volta das 4h de sexta.

‌



Sobreviventes relataram cenas dramáticas e a ausência de alertas prévios eficazes. Muitos descreveram as enchentes como uma “parede de morte na escuridão total” e afirmaram não ter recebido notificações de emergência antes do avanço das águas.

Timelapse flooding of the Llano River on July 4th pic.twitter.com/59Tnn6NZG7 — Rob Dew (@DewsNewz) July 5, 2025

O juiz do condado de Kerr, Rob Kelly, que reside às margens do rio Guadalupe, afirmou que ninguém imaginava uma enchente dessa magnitude. Autoridades locais classificaram o episódio como uma “enchente de 100 anos”, referindo-se a um evento considerado extremamente raro nos registros históricos.

‌



Após a tragédia, autoridades têm sido questionadas sobre a ausência de alertas mais cedo e a falta de orientações para evacuação de moradores e acampamentos às margens do rio. Especialistas destacaram que o excesso de alertas, muitas vezes falsos, pode gerar insensibilidade da população.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Rob Kelly reconheceu o espanto diante da força das águas. “Não tínhamos nenhuma razão para acreditar que seria algo sequer parecido com o que aconteceu aqui. Nenhuma”, afirmou em entrevista à CBS.

O condado de Kerr chegou a propor a implantação de um sistema de alerta de enchentes mais robusto, nos moldes do sistema de tornados, mas a ideia foi rejeitada pela comunidade por questões de custo.

No domingo, diante de novos questionamentos sobre atrasos nos alertas e falhas na evacuação, autoridades abandonaram uma coletiva de imprensa sem apresentar respostas conclusivas.

Mortos em acampamento

No acampamento de férias Camp Mystic, às margens do rio Guadalupe, foram encontrados 27 mortos, entre crianças e funcionários. Outras 10 meninas e uma monitora seguem desaparecidas.

O proprietário e diretor do Camp Mystic, Dick Eastland, morreu tentando salvar meninas do acampamento, segundo relatos da imprensa local.

Além do Camp Mystic, o número de pessoas desaparecidas em outros acampamentos ainda não foi divulgado. “Nem queremos começar a estimar neste momento”, disse o gerente municipal de Kerrville, Dalton Rice, no sábado, citando o provável aumento de crianças durante o feriado.

