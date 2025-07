Enviado especial dos EUA diz estar esperançoso com acordo de cessar-fogo em Gaza Steve Witkoff estava na final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain Internacional|Do Estadão Conteúdo 13/07/2025 - 20h48 (Atualizado em 13/07/2025 - 20h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Eu vou me encontrar com eles', disse Steve Witkoff Wikimedia Commons

O enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou neste domingo (13) que está esperançoso em relação a um possível acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas e conversas para liberar reféns.

Também presente na final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain, Witkoff conversou rapidamente com repórteres antes da partida.

O torneio foi aproveitado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e sua delegação para uma reunião com autoridades do governo do Catar, país intermediário nas negociações sobre o conflito em Gaza.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Witkoff acenou afirmativamente quando questionado por jornalistas se planejava se encontrar com altos funcionários da nação do Golfo. “Eu vou me encontrar com eles”, disse o enviado.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp