Cessar-fogo entre Israel e Hamas pode estar próximo Negociações em Doha buscam libertação de reféns e trégua temporária Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 20h47 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h47 )

Cessar-fogo entre Israel e terroristas do Hamas está próximo? Entenda os passos decisivos

Um possível cessar-fogo no Oriente Médio pode ser anunciado em breve, com negociações em andamento em Doha, mediadas por Catar, Egito e Estados Unidos. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu informou que o Hamas deverá indicar dez reféns para libertação como parte do acordo. Atualmente, há 50 reféns sob custódia do grupo, com 20 confirmados como vivos.

O acordo prevê uma trégua de dois meses, durante a qual Israel está aberto a discutir um fim definitivo para o conflito. Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, destaca a complexidade das negociações devido às influências regionais e internacionais, especialmente dos Estados Unidos.

Pasquarelli enfatiza a necessidade de incluir vozes moderadas no diálogo e considerar as comunidades locais na reconstrução da Faixa de Gaza.

Assista ao vídeo - Cessar-fogo entre Israel e terroristas do Hamas está próximo? Entenda os passos decisivos

