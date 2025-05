Espaçonave soviética de meia tonelada deve cair na Terra nas próximas semanas A Kosmos 482 tinha Vênus como destino, mas problemas na decolagem fizeram com que a nave vagasse por décadas no espaço Internacional|Do R7 02/05/2025 - 12h03 (Atualizado em 02/05/2025 - 12h04 ) twitter

Espaçonave soviética deve atingir a Terra com impacto similar ao de um meteorito Pixabay

Lançada em 1972 pela União Soviética, a nave espacial Kosmos 482 deve cair na Terra nas próximas semanas. É o que revela o observador de satélites holandês Marco Langbroek, segundo matéria publicada pelo jornal inglês The Guardian. A reentrada da nave na atmosfera terrestre está prevista para ocorrer no dia 10 de maio, de acordo os cálculos do cientista.

A Kosmos 482, que pesa aproximadamente 500kg, fez parte do módulo de pouso da missão Venera, lançada pelos soviéticos há 53 anos. O objetivo da missão era que a nave pousasse em Vênus, mas problemas logo após a decolagem fizeram com que a parte superior do foguete fosse liberada antes do previsto. A espaçonave decolou do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.

Por conta do incidente, a espaçonave se partiu em vários pedaços, o que fez com que a União Soviética desse a missão como encerrada. Fragmentos do foguete entraram na atmosfera logo na sequência da decolagem e caíram na Nova Zelândia dias após o ocorrido. Outros pedaços da nave seguem em órbita até hoje, sendo a Kosmos 482 um deles.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como o objetivo da missão era pousar no planeta Vênus, que tem altíssimas temperaturas, a espaçonave soviética possui proteção reforçada contra o calor extremo. Além disso, ela foi projetada para suportar fortes acelerações e a alta pressão gerada durante o processo de reentrada na atmosfera.

Sendo assim, Langbroek acredita que o módulo de pouso não terá maiores dificuldades para sobreviver a reentrada na Terra sem se partir. Segundo os cálculos do especialista, a nave deve atingir uma velocidade de 242km/h e com impacto similar a de um meteorito, mas não deve causar problemas ao cair no nosso planeta.