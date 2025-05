‘Esta velha é pior que o caolho’, disse Mujica sobre Cristina Kirchner: veja declarações marcantes Mujica governou o Uruguai de 2010 a 2015 e ficou conhecido pelo estilo de vida simples Internacional|Do R7 13/05/2025 - 16h31 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h44 ) twitter

O ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica Reprodução/Instagram @pepe.mujicaok

Além do progressismo declarado, Mujica, morto nesta terça-feira (13) aos 89 anos, foi famoso por sua sinceridade. Isso ficou claro quando, durante uma crise diplomática com a Argentina governada por Cristina Kirchner, Mujica disse a um grupo de prefeitos: “Esta velha é pior que o caolho”.

A “velha” era Cristina. O “caolho” (na realidade, estrábico), o ex-presidente Néstor Kirchner.

Em 2017, perante declarações do venezuelano Nicolás Maduro sobre teorias da conspiração, Mujica disse: “Ele está mais louco do que uma cabra” [expressão hispano-americana para indicar que alguém está louco de pedra]. Mujica também afirmou que o presidente nicaraguense, Daniel Ortega, havia “deixado de ser um revolucionário” e que precisava renunciar.

Relações com o Brasil

Aliado de Luiz Inácio Lula da Silva, Pepe Mujica recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul das mãos do presidente em 2024. A medalha é a mais alta condecoração oferecida pelo chefe de Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros.

“Esta é a comenda mais importante do Brasil. Esta medalha que estou entregando ao Pepe Mujica não é pelo fato de ele ter sido presidente do Uruguai. Posso dizer que, de todos os muitos presidentes que conheci, que tive amizade, o Pepe é a pessoa mais extraordinária”, assinalou o presidente.

Mujica deixa a mulher, Lúcia Topolansky, política uruguaia com quem foi casado por 20 anos.

