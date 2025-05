Lula: ‘Guerras comerciais não tem vencedores’ e relação com China ‘nunca foi tão necessária’ Presidente deu declarações em Pequim, na China, após assinatura de acordos com o país asiático Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 08h52 (Atualizado em 13/05/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula com o presidente chinês, Xi Jinping Ricardo Stuckert / PR - 13.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira (13) que as “guerras comerciais não têm vencedores” e defendeu a relação do Brasil com a China. As declarações foram feitas após assinaturas de quase 30 acordos entre os dois países em Pequim, onde Lula cumpre agenda oficial desde sábado (10).

“A relação entre o Brasil e a China nunca foi tão necessária”, declarou Lula ao defender o “encontro histórico” entre os países.

Lula também comentou o cenário internacional: “Há anos a ordem internacional demanda reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo se tornou mais imprevisível, mais instável e mais fragmentado”, disse.

Segundo o presidente, China e Brasil estão “determinados a unir suas ordens contra o protecionismo e o unilateralismo”. “A defesa intransigente do multilateralismo é uma tarefa urgente e necessária”, declarou.

‌



Segundo ele, as guerras comerciais servem apenas para elevar os preços, afetar as economias e corroer a renda dos mais vulneráveis em todos os países. “O presidente Xi Jinping e eu defendemos um comércio justo e baseado nas regras da organização mundial do comércio”, disse.

Lula também comentou sobre os conflitos armados e os chamou de insensatez. “Superar a insensatez dos conflitos armados é pré-condição para o desenvolvimento. Os entendimentos comuns entre o Brasil e a China para uma resolução política para a crise na Ucrânia, oferecem base para um diálogo abrangente que permitam o retorno da paz à Europa”, avaliou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O chefe do Palácio do Planalto acrescentou que “a humanidade se apequena diante das atrocidades cometidas em Gaza”. “Não haverá paz sem um Estado da Palestina independente e viável vivendo lado a lado com o estado de Israel”, disse.

Lula também afirmou que a ONU precisa ser “reformada” para cumprir os ideais de direitos humanos e progressos sociais consagrados em 1945, quando ela foi criada. Lula reivindica, por exemplo, uma cadeira fixa para o Brasil, e chegou a comentar sobre a importância da medida durante coletiva de imprensa na Rússia, em Moscou, antes de embarcar para a China.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp