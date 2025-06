Estrutura gigante cai do céu no meio da rua de cidade dos EUA durante tempestade Esfera de plástico ficou amassada após o impacto, foi arrastada pelo vento Internacional|Do R7 21/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 22/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram a cúpula danificada no meio da rua Reprodução/X

Uma estrutura gigante surpreendeu moradores de uma cidade em Indiana, nos Estados Unidos, ao cair no meio de uma rua durante uma forte tempestade que atingiu a região na última quarta-feira (18). O objeto, uma cúpula branca conhecida como radome, é usado para proteger antenas e sistemas de radar contra condições climáticas extremas.

A estrutura, que ficou amassada após o impacto, foi arrastada pelo vento desde a sede da empresa aeroespacial e de defesa V2X, localizada a cerca de 1,6 quilômetro do local onde o radome foi encontrado. Funcionários da empresa confirmaram que a cúpula pertencia a eles, mas afirmaram que não sabem exatamente como ela se soltou.

“Acho que virou, foi levada pelo vento e infelizmente voou para longe. Estamos muito gratos por ninguém ter se machucado. Mas posso garantir que não é um satélite nem uma nave alienígena”, disse Andrew Belush, representante da V2X, à emissora CBS4.

Segundo a empresa, o radome não estava em operação e estava armazenado na lateral de um dos prédios da companhia quando a tempestade começou. Imagens divulgadas pela imprensa local mostram a cúpula danificada no meio da rua, com uma escotilha lateral aberta.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp