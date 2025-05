‘Se não cuidarmos das causas, vamos cuidar dos efeitos’, diz Marina sobre mudanças no clima Ministra do Meio Ambiente destacou a importância de redução dos impactos ambientais e comentou expectativa em relação à 5ª CNMA Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 05/05/2025 - 13h21 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministra Marina Silva no Bom Dia, Ministro Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 05.05.2025

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, alertou que, se a população não cuidar das causas das mudanças climáticas, terá que “cuidar dos efeitos”. Marina disse que o ser humano já usou muito a biodiversidade e a natureza. “Só que transformamos a natureza em dinheiro. Agora é a hora de usar o dinheiro para preservar o que se tem e restaurar o que foi perdido”, defendeu.

As declarações da ministra foram feitas na manhã desta segunda-feira (5) no programa Bom Dia, Ministro. Na ocasião, ela também comentou as expectativas da 5ª CNMA (Conferência Nacional do Meio Ambiente) que começa nesta terça-feira (6), depois de mais de uma década sem ter sido realizada.

“A Conferência Nacional ficou 11 anos fora de atividade. Foi havendo uma demanda reprimida grande. A última vez foi em 2013″, citou a ministra. Ela acrescentou que um dos eixos da Conferência Nacional, o de mitigação, trabalha com as causas das mudanças climáticas. “Se a gente não cuidar das causas, vai cuidar dos efeitos”, reforçou.

A 5ª CNMA tem o tema “Emergência Climática e o Desafio da Transformação Ecológica” e é resultado da atuação em conjunto de 2.570 municípios de todos os estados, que realizaram 439 conferências municipais, 179 intermunicipais e 287 conferências livres.

‌



O processo resultou na formulação de 2.635 propostas da sociedade civil, que servirão de base para a atualização da Política Nacional sobre Mudança do Clima e a construção do novo Plano Clima (Plano Nacional sobre Mudança do Clima), que orientará as ações brasileiras de enfrentamento à crise climática até 2035.

A ministra explicou que essas sugestões serão reduzidas a 100 propostas, divididas em cinco eixos: mitigação; adaptação e preparação para desastres; justiça climática; transformação ecológica; e governança e educação ambiental.

‌



“Teremos 50 grupos simultâneos fazendo a discussão. Nesses grupos, você já vai ter outros processos de afunilamento até chegar à plenária com 20 propostas de cada eixo: 100 propostas. É um acervo de ideias para qualquer gestor público”, disse.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Benefícios para a sociedade

Segundo Marina, as ideias desenvolvidas na conferência podem beneficiar não apenas o governo federal, mas todos os entes. “Tem muitas coisas que não são cabíveis à gestão pública, mas podem ser à iniciativa privada, para organizações da sociedade civil, e muitas coisas que, às vezes, no tempo presente, não estão ainda maduras para acontecer, mas que num tempo futuro podem estar”, explicou.

‌



A ministra também comentou sobre a Autoridade Climática, um dos elementos da conferência que trata da questão da emergência climática.

“O que a gente tem, na verdade, é criar um novo marco regulatório, estabelecendo a figura da emergência climática. Criar a base de suporte para a implementação desse novo marco, que seria um comitê técnico-científico para dar suporte às ações. Esse é um debate complexo que está acontecendo dentro do governo, porque é um novo paradigma. Você tem que fazer o cruzamento de várias legislações, inclusive com a legislação que hoje faz todo o trabalho de defesa civil, e essas legislações são complementares”, disse.

Segundo ela, a Autoridade Climática é um dos operadores para a implementação da ideia de emergência climática. “Espero que a gente possa aprovar para ficar como mais um legado do governo do presidente Lula”, disse.

Foz do Amazonas

Questionada sobre possíveis pressões para o Ibama autorizar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, a ministra disse que os técnicos trabalham orientados pelo “princípio constitucional da probidade, da impessoalidade, da legalidade”.

“Em um governo republicano é assim que as coisas acontecem. O Ibama não é quem decide sobre a matriz energética brasileira, ele detém a viabilidade ambiental de cada projeto. Nós fazemos licenciamento os mais diversos desde que eles estejam dentro da modalidade de um licenciamento que deve ser feito pelo Governo Federal. Foi negada a licença no governo Temer, foi negada a licença agora no governo Lula”, afirmou.

Segundo Marina, a Petrobras encaminhou novos ajustes que estão sendo avaliados pelo Ibama.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp