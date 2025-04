Estudante de 19 anos é preso por ataque com coquetel molotov a concessionária da Tesla nos EUA Procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou que os ataques contra a Tesla não serão tolerados Internacional|Do R7 19/04/2025 - 18h31 (Atualizado em 19/04/2025 - 18h31 ) twitter

Owen McIntire foi indiciado por posse ilegal de dispositivo destrutivo Departamento de Justiça dos EUA

Um estudante da Universidade de Massachusetts Boston, nos Estados Unidos, foi preso sob a acusação de ter lançado coquetéis molotov contra veículos em uma concessionária da Tesla em Kansas City, Missouri. O ataque ocorreu em 17 de março, durante as férias de primavera de Owen McIntire, de 19 anos, que estava de volta à sua cidade natal, Parkville.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, McIntire teria fabricado dois dispositivos incendiários caseiros e os lançado contra dois Cybertrucks, avaliados em mais de US$ 105 mil cada (cerca de R$ 610 mil) . Um dos dispositivos explodiu, provocando um incêndio que atingiu os dois veículos e danificou também duas estações de recarga da Tesla. O outro coquetel molotov, que não chegou a explodir, foi recuperado intacto no local e, de acordo com imagens divulgadas, era feito a partir de uma garrafa de vinagre de maçã.

McIntire foi indiciado por posse ilegal de dispositivo destrutivo não registrado e por causar danos intencionais, com uso de fogo, a propriedade utilizada em comércio interestadual.

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, afirmou em comunicado que os ataques contra a Tesla não serão tolerados. “Você será preso. Você será processado. Você passará décadas atrás das grades”, disse.

O FBI coordenou a prisão e declarou que esta foi a segunda detenção, em uma semana, relacionada a ataques contra a montadora do bilionário Elon Musk. “Essas ações são perigosas, são ilegais e vamos prender os responsáveis”, afirmou o diretor da agência, Kash Patel.

Mensagens atribuídas a McIntire em redes sociais indicam que ele já havia publicado desabafos sobre sua saúde mental e preocupações com questões sociais e políticas.

