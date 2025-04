Tesla Cybetruck virou fracasso de vendas? Qual o preço no Brasil? Picape ganhou versão barata enquanto a Tesla aposta em ações inusitadas de marketing para sua linha de veículos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/04/2025 - 12h00 (Atualizado em 16/04/2025 - 12h00 ) twitter

Redes Sociais/Reprodução

Quando lançou a picape elétrica Cybertruck, a Tesla disse já ter recebido até 2 milhões de reservas. Mas diversos atrasos na produção e o crescimento da concorrência com outras marcas de elétricos tem feito a marca do empresário Elon Musk andar de lado. Com planos de produzir até 250.000 unidades por ano, a Tesla efetivamente entregou só 46.000 unidades.

Tesla/Divulgação

A Tesla anunciou há alguns dias o lançamento da versão Long Range que é mais simplificada e barata para poder acelerar as vendas e, enquanto isso, vem desenvolvendo novos modelos a um preço mais competitivo para brigar especialmente com as marcas chinesas ainda que a Tesla seja vice-líder em vendas naquele mercado.

Tesla/Divulgação

Dentro da estratégia de acelerar, a Tesla vem usando algumas unidades da Cybertruck em uma ação inusitada no Texas: circular com um box transparente com modelos à venda pelas ruas de Dallas e outras cidades. Na ação, a Tesla destaca “Feito no Texas” para chamar a atenção para a produção local, algo que os norteamericanos sempre apreciaram.

Tesla/Divulgação

Com apenas 8% de market share nos Estados Unidos, os carros elétricos vem enfrentando crise de aceitação. As vendas da Tesla recuaram 9% neste primeiro trimestre. Na China a retração chegou a 3% ainda que os números sejam impressionantes: a Tesla exportou pouco mais de 916 mil unidades no ano passado.

Tesla/Divulgação

No Brasil a Tesla ainda não tem uma representação oficial mas dezenas de unidades da marca já foram importadas por marcas independentes. Empresas como a Miami Imports de Santa Catarina importa o Model 3 a partir de R$ 479,9 mil, o Tesla Model Y Performance por R$ 599.900 e uma unidade da Cybetruck por R$ 1,55 milhão da versão Foundation Series com 600cv e tração 4x4.

