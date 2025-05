EUA construiu cidade subterrânea para ‘evento de quase extinção’, diz autoridade Ex-funcionária do governo afirma que rede de 170 bases foi criada para abrigar elites em caso de catástrofe Internacional|Do R7 06/05/2025 - 16h38 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h38 ) twitter

Entrada do bunker do NORAD (Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte), localizado no Complexo da Montanha Cheyenne, nos EUA Divulgação/NORAD (Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte)

Uma ex-funcionária do governo dos Estados Unidos afirmou que o país construiu uma rede secreta de “cidades” subterrâneas, ao custo de US$ 21 trilhões (cerca de R$ 117 trilhões), para abrigar “ricos e poderosos” em um possível “evento de quase extinção”.

A alegação foi feita por Catherine Austin Fitts, que atuou como secretária assistente de Habitação e Desenvolvimento Urbano durante o governo de George H. W. Bush, entre 1989 e 1990, em entrevista ao podcast do ex-apresentador da emissora norte-americana Fox News, Tucker Carlson.

Segundo Fitts, cerca de 170 bases subterrâneas foram construídas nos Estados Unidos desde 1998, algumas localizadas sob os oceanos próximos à costa norte-americana.

Ela alega que essas instalações seriam usadas como abrigos para as elites em caso de catástrofes ou para operações secretas do governo, incluindo um suposto “programa espacial secreto”.

“É uma preparação para uma catástrofe”, disse ela no programa “The Tucker Carlson Show”.

As declarações de Fitts têm como base um relatório de 2017 do economista Mark Skidmore, da Universidade Estadual de Michigan, que apontou US$ 21 trilhões em “gastos não autorizados” nos Departamentos de Defesa e Habitação e Desenvolvimento Urbano entre 1998 e 2015, segundo o jornal britânico The Independent.

O relatório foi motivado por uma análise inicial de Fitts, que destacou US$ 6,5 trilhões em ajustes ou gastos não justificados apenas no orçamento do Exército em 2015. Esse valor, segundo o relatório, seria 54 vezes maior que o orçamento autorizado pelo Congresso para o Exército, de US$ 122 bilhões.

Catherine Austin Fitts durante entrevista em podcast Reprodução/YouTube/Tucker Carlson

Fitts disse ter passado anos investigando o destino desse dinheiro e concluiu que ele foi usado para financiar uma vasta infraestrutura subterrânea, incluindo bases e sistemas de transporte.

“Uma das coisas que observei no processo de analisar para onde todo esse dinheiro está indo é a base subterrânea, a infraestrutura da cidade e o sistema de transporte que está sendo construído”, disse.

No entanto, Fitts não apresentou evidências concretas para as alegações, e detalhes como a localização exata dos bunkers, quem teria acesso a eles ou como funcionariam permanecem desconhecidos.

A existência de bases subterrâneas governamentais não é novidade. Durante a Guerra Fria, o Complexo da Montanha Cheyenne, no Colorado, foi construído para servir como centro de operações militares reforçado e hoje é usado pela Força Espacial dos EUA, segundo o jornal New York Post.

Outro exemplo é o bunker secreto construído sob o resort Greenbrier, na Virgínia Ocidental, entre as décadas de 1950 e 1990, projetado para abrigar o Congresso em caso de calamidade.

