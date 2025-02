Como é a “Cidade dos Mísseis”, base militar subterrânea construída pelo Irã Imagens divulgadas da estrutura revelam um extenso complexo militar com dezenas de caminhões equipados para o lançamento de mísseis Internacional|Do R7 06/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/02/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A revelação da base ocorre em meio a uma série de anúncios militares iranianos Reprodução/X/@PressTV

O Irã revelou nesta semana uma nova base subterrânea de mísseis ao longo da costa sul do país. Apelidada de “Cidade dos Mísseis”, a instalação abriga um arsenal estratégico e foi apresentada junto a um novo míssil balístico de longo alcance, capaz de atingir alvos a mais de 1.600 km de distância, segundo a mídia estatal iraniana.

A inauguração faz parte da estratégia de Teerã para reforçar sua capacidade militar diante da pressão dos Estados Unidos. Desde o retorno de Donald Trump à presidência, o regime iraniano tem intensificado demonstrações de força, ampliando seu programa de mísseis e realizando testes balísticos.

De acordo com a imprensa estatal, a base subterrânea contém centenas de mísseis balísticos e de cruzeiro, projetados para resistir a ataques aéreos. Embora a localização exata não tenha sido divulgada, autoridades iranianas classificam a instalação como um pilar essencial da defesa costeira do país.

WATCH: Iran's IRGC Navy unveils underground base housing combat boats specialized in targeting US warships



Follow us on Telegram: https://t.co/B3zXG74hnU pic.twitter.com/s2B79v8jmr — Press TV 🔻 (@PressTV) January 18, 2025

Imagens divulgadas da estrutura revelam um extenso complexo militar com dezenas de caminhões equipados para o lançamento de mísseis. Entre os sistemas está o Khatam-6, uma plataforma de três tubos desenvolvida para disparar os mísseis de cruzeiro antinavio Qader e Qadir. Com um alcance de 300 km e uma ogiva de 200 kg, o sistema pode lançar múltiplos projéteis em rápida sucessão, sobrecarregando as defesas inimigas.

‌



Também foi identificado um lançador duplo de mísseis projetado para o Talaiyeh e o Abu Mahdi, dois modelos de cruzeiro subsônicos de longo alcance, capazes de transportar ogivas explosivas de 450 kg e atingir alvos a mais de 1.000 km de distância. Além disso, lançadores menores de quatro tubos estavam posicionados para disparar mísseis de curto alcance, como o Kowsar, o Nasr-1 e o Zafar, projetados para ataques rápidos contra embarcações próximas.

No último sábado (1), Teerã anunciou o teste bem-sucedido de um míssil de cruzeiro lançado do centro do país, desenvolvido para atingir navios no Golfo Pérsico e no Mar de Omã.

‌



A revelação da base ocorre em meio a uma série de anúncios militares iranianos. Em dezembro, Teerã apresentou duas novas instalações subterrâneas — uma para mísseis balísticos e outra para lanchas de ataque. No mês seguinte, revelou um vasto complexo subterrâneo de mísseis, descrito como um “vulcão adormecido pronto para entrar em erupção”.

A crescente militarização do Irã intensifica as tensões geopolíticas na região. Os Estados Unidos, que abandonaram o acordo nuclear de 2015 durante o primeiro mandato de Trump e impuseram sanções severas ao Irã, seguem monitorando as movimentações de Teerã, avaliando o risco de uma escalada militar.