R7 Brasília

Lula diz que Trump ‘dá mau exemplo’ ao mundo ao cancelar vistos de ministros do STF

Há quase um mês, EUA suspenderam autorização de entrada no país de Moraes e outros sete ministros da Suprema Corte brasileira

Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília

Lula afirmou que medida 'não é civilidade' FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quarta-feira (13) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por cancelar os vistos de entrada nos EUA dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

“Isso não é forma de comportamento de um presidente da maior economia do mundo. Isso não é civilidade. Isso é um mau exemplo para a humanidade. Durante muitas décadas e muitos anos, os EUA tentaram se apresentar como o país mais democrático, o país da oportunidade, da chance. Todo mundo ficava rico. E agora ele tem esse comportamento inexplicável e totalmente inaceitável”, declarou Lula, durante abertura da 4ª Conaes (Conferência Nacional de Economia Popular e Solidária).

O petista afirmou, ainda, que o Brasil é mais democrático que os Estados Unidos.

“Não é possível que ele não conheça que este país aqui em muitas coisas é muito mais democrático que os Estados Unidos da América do Norte. Essas coisas é que me deixam pasmo e sem compreender o comportamento humano”, acrescentou Lula.


Revogação de vistos

Mais cedo nesta quarta, os Estados Unidos anunciaram a revogação dos vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo.

Ex-integrantes da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) também tiveram documentos cassados pela “cumplicidade” com o programa “Mais Médicos”.


Cassação de documentos

Em 18 de julho, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, informou que determinou a revogação do visto do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Rubio declarou, ainda, que o documento de familiares e “aliados” de Moraes no Supremo também estão suspensos — sem detalhar quais outros ministros foram afetados.


Após a determinação do secretário norte-americano, a ministra das Relações Institucionais, Gliesi Hoffmann, afirmou que oito ministros do Supremo tiveram o visto cassado — Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flavio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Gilmar Mendes.

A ação dos EUA ocorreu horas depois da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 4 de agosto, Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro.

