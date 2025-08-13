Moraes encontra ‘advogado do Xandão’ e ironiza: ‘Preciso de defesa nos EUA’ Mizael contou nas redes sociais que deixou o home office para atender o convite do ministro. Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 13/08/2025 - 18h14 (Atualizado em 13/08/2025 - 18h18 ) twitter

Moraes encontra ‘advogado do Xandão’ e ironiza: ‘Preciso de defesa nos EUA’ Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), se encontrou nesta quarta-feira(13) com o humorista paraibano Mizael, famoso nas redes sociais por se apresentar como o “advogado de Alexandre de Moraes”.

O encontro aconteceu durante o evento que reuniu 26 influenciadoras e influenciadores digitais de diferentes perfis, nichos de conteúdo e regiões do país, além de ministros do STF, representantes de entidades jurídicas e da sociedade civil para uma imersão sobre funcionamento da Justiça brasileira e do Estado Democrático de Direito.

Nenhum influencer recebe cachê por sua participação, uma vez que o encontro tem contrapartida 100% social e o STF não custeia as visitas.

Em tom de brincadeira, Moraes disse a Mizael: “Preciso de um advogado para me defender nos nos Estados Unidos. Você sabe falar inglês também?“.

O humorista respondeu com bom humor que estava à disposição: “Se o senhor precisar, tem aqui”, afirmou, se referindo a si mesmo.

Mizael contou nas redes sociais que deixou o home office para atender o convite do ministro.

Lei Magnitsky

Em julho, o governo dos EUA sancionou Moraes com a Lei Magnitsky. A medida é uma sanção econômica, que inclui o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além da proibição de entrada no país. É aplicada, em geral, a acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que Moraes está sendo o juiz e o executor de uma “caça às bruxas” contra os EUA, seus cidadãos e as companhias americanas.

A decisão acontece depois que Moraes e outros sete ministros tiveram seus vistos norte-americanos suspensos horas depois da operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está de tornozeleira eletrônica, proibido de acessar redes sociais e com circulação restrita.

