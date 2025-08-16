EUA suspendem emissão de vistos para cidadãos de Gaza Anúncio, feito pelo Departamento de Estado, ocorre em meio ao aumento dos casos de fome em Gaza Internacional|Do Estadão Conteúdo 16/08/2025 - 19h50 (Atualizado em 16/08/2025 - 20h00 ) twitter

Medida foi anunciada neste sábado White House/Andrea Hanks

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou neste sábado, 16, a suspensão da emissão de vistos para cidadão da Faixa de Gaza, na Palestina. “Todos os vistos de visitante para indivíduos de Gaza estão sendo suspensos enquanto conduzimos uma revisão completa e minuciosa do processo e dos procedimentos usados nos últimos dias para emitir um pequeno número de vistos temporários médico-humanitários”, informou a pasta em seu perfil no X.

O anúncio ocorre em meio ao aumento dos casos de fome em Gaza. Segundo a Associated Press, as mortes por desnutrição chegaram a 251 desde o início dos ataques israelenses, em outubro de 2023, após atentado do Hamas em território israelense, sendo 11 nas últimas 24 horas. Uma jovem palestina que havia sido encaminhada para tratamento por desnutrição na Itália morreu na sexta-feira, 15.

Ao mesmo tempo, Israel aumenta ainda mais sua pressão sobre Gaza prometendo ocupar a Cidade de Gaza, anunciando o deslocamento forçado de palestinos para o Sul do enclave e ameaçando expulsar parte da população local do território.

EUA aprovam taxa extra de US$ 250 para visto de estrangeiros

O Congresso dos Estados Unidos aprovou uma taxa de US$ 250 para emissão do visto para estrangeiros, incluindo solicitações de turistas, estudantes e aqueles que vão residir no país norte-americano. A confirmação ocorre em meio a tensão comercial sobre a decisão do presidente Donald Trump em taxar países como Brasil, integrantes da União Europeia e Canadá.

A cobrança, que torna o documento R$ 1,4 mil mais caro para os brasileiros, faz parte da lei “One Big Beautiful Bill Act“, que estabelece o ”Visa Integrity Fee”.

Entretanto, segundo o texto aprovado, o valor poderá ser reembolsado caso o imigrante cumpra todos os requisitos determinados pelo governo norte-americano. Entre eles, não ter aceito emprego não autorizado, não estender o período de admissão durante esse período de validade e não ter conseguido uma autorização para ser residente legal.

