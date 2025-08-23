EUA: Texas dá aprovação final ao mapa congressional que favorece republicanos de Trump
Governador republicano Greg Abbott deve assiná-lo rapidamente; Trump pressionou pela aprovação
O Senado do Texas deu aprovação final a um novo mapa de votação congressional, que favorece o Partido Republicano, no início da manhã deste sábado (23), e enviou ao governador republicano do Texas, Greg Abbott, para sua assinatura. Embora os democratas tenham prometido contestá-lo judicialmente, Abbott deve assiná-lo rapidamente.
Anteriormente, o presidente americano, Donald Trump, havia pressionado pela aprovação do mapa para ajudar seu partido a manter estreita maioria no Congresso nas eleições de meio de mandato de 2026. O mapa inclui cinco novos distritos que favorecem os republicanos.
O esforço de Trump e da Legislatura de maioria republicana do Texas levou os integrantes do Partido Democrata do Estado a realizar uma paralisação de duas semanas e desencadeou uma onda de esforços de redistritamento — processo de revisão dos limites dos distritos administrativos, legislativos ou eleitorais — em todo o país.
O presidente Donald Trump disse que vai assinar uma ordem executiva para proibir o voto pelo correio e o uso de urnas eletrônicas nos Estados Unidos. No salão oval da Casa Branca, Trump disse que vai fazer o possível para acabar com as cédulas enviadas pelo correio e classificou esse tipo de votação como corruptas.
Sobre as urnas eletrônicas, o presidente americano afirmou que o custo é dez vezes maior do que com as cédulas de papel e que com isso os Estados Unidos teriam o resultado muito mais rápido. A intenção de Trump é assinar o decreto antes das eleições de meio de mandato de 2026, quando os eleitores vão escolher todos os integrantes da Câmara de representantes e um terço do senado americano. Além disso, em muitos estados, também serão eleitos governadores e outros cargos locais.
