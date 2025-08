Europa vai trocar carimbo no passaporte por sistema eletrônico Para entrar no país será necessário dados biométricos, com reconhecimento facial e impressões digitais Internacional|Do Estadão Conteúdo 02/08/2025 - 15h40 (Atualizado em 02/08/2025 - 15h52 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A partir de 12 de outubro, passaportes não terão mais carimbos em 27 países da Europa.

O sistema tradicional de registro será substituído por um sistema eletrônico.

Objetivo é agilizar o controle de fronteiras e aumentar a segurança com dados biométricos.

Mudança ocorrerá gradualmente até abril de 2026 sem custos extras para os viajantes.

Europa troca modelo tradicional do selo nos passaportes por um sistema eletrônico Jacqueline Macou/Pixabay

A partir de 12 de outubro, turistas que entrarem em Portugal, Espanha, França, Itália ou outros 25 países na Europa podem não ter mais seus passaportes carimbados.

Parte do continente vai substituir o tradicional selo por um sistema eletrônico. O objetivo, segundo a União Europeia, é agilizar o controle de fronteiras e aumentar a segurança.

O registro de entrada no país será feito por meio de dados biométricos, com reconhecimento facial e impressões digitais. Sem acarretar custos extras ao viajante, a mudança será gradual e está prevista para ser concluída até abril de 2026.

Países europeus que vão trocar carimbo por sistema eletrônico:

Áustria

Bélgica

Bulgária

Croácia

República Tcheca

Dinamarca

Estônia

Finlândia

França

Alemanha

Grécia

Hungria

Islândia

Itália

Letônia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Malta

Holanda

Noruega

Polônia

Portugal

Romênia

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Suécia

Suíça

