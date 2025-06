França realiza reunião de emergência sobre Oriente Médio e afirma não estar envolvida nos ataques

A França realizará neste domingo (22) uma reunião de emergência do gabinete de defesa para discutir a recente escalada nos conflitos do Oriente Médio . Os Estados Unidos bombardearam, neste sábado (21), instalações nucleares do Irã. A França expressou preocupação com os ataques e pediu moderação para evitar uma nova escalada do conflito.



O presidente Emmanuel Macron já conversou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita e com outras lideranças da região. Ele ainda terá novos diálogos com representantes europeus e regionais ao longo do dia.



O ministro das Relações Exteriores afirmou pelas redes sociais que os europeus não participaram do planejamento desses ataques. A França reiterou sua oposição ao acesso do Irã a armas nucleares e defende uma solução por meio de negociações dentro do tratado de não-proliferação nuclear.