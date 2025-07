Trump impõe tarifas de 30% sobre México e União Europeia Medida entra em vigor em agosto e pode impactar comércio internacional Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h29 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h29 ) twitter

Tarifas de Trump podem afetar profundamente a economia mexicana, comenta especialista

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de 30% sobre produtos importados do México e da União Europeia, com previsão de início em agosto. As tarifas foram justificadas pela crítica à insuficiente atuação do México no combate ao narcotráfico na fronteira com os Estados Unidos e pela falta de reciprocidade comercial com a União Europeia.

O México já reforçou a segurança nas fronteiras enviando 13 mil combatentes para coibir a imigração ilegal, mas não conseguiu evitar as tarifas. Historicamente parte de uma área de livre comércio com Canadá e Estados Unidos, o novo tributo representa uma mudança significativa para a economia mexicana.

A Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, considera medidas de retaliação proporcional contra os Estados Unidos. No entanto, devido à complexidade das relações geopolíticas envolvendo cooperação militar e a situação na Ucrânia, qualquer ação retaliatória está sendo postergada até agosto.

