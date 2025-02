Falsa Madeleine McCann é acusada pela polícia inglesa de perseguir pais da menina desaparecida Julia Wandelt, conhecida também como Julia Faustyna, foi detida por suspeita de perseguição aos pais de Madeleine McCann Internacional|Do R7 21/02/2025 - 09h27 (Atualizado em 21/02/2025 - 09h27 ) twitter

Polonesa que diz ser Maddie McCann acusada de perseguição no Reino Unido Reprodução/Notícias ao Minuto

Julia Wandelt, a jovem polonesa que ganhou notoriedade ao afirmar ser Madeleine McCann, foi presa no Aeroporto de Bristol, no Reino Unido, assim que desembarcou na quarta-feira (19).

A polícia de Leicestershire confirmou a prisão, alegando que a jovem de 23 anos, também conhecida como Julia Wendell ou Julia Faustyna, é suspeita de perseguir e assediar Kate e Gerry McCann, os pais da menina britânica desaparecida em 2007 na Praia da Luz, Portugal.

De acordo com o porta-voz da polícia, agentes do aeroporto abordaram Julia e a levaram algemada sob custódia. Além dela, uma segunda mulher, de aproximadamente 60 anos e oriunda do País de Gales, também foi detida sob a mesma acusação. Ambas permanecem sob investigação.

Surjit Singh Clair, representante de Julia, confirmou sua prisão ao Daily Mail:

“Estou tentando entender o que aconteceu, mas Julia foi detida logo após sair do avião. A polícia a prendeu sob suspeita de perseguição e assédio aos McCanns”. Antes de sua chegada ao Reino Unido, Julia havia embarcado de Wrocław, na Polônia, e pretendia se encontrar com uma amiga.

A polêmica em torno das alegações de Julia

Desde fevereiro de 2023, Julia Wandelt tem chamado a atenção da mídia ao afirmar ser Madeleine McCann, desaparecida aos três anos. A alegação gerou grande repercussão e levou a jovem a se submeter a testes de DNA na tentativa de provar sua teoria. No entanto, os resultados, divulgados em abril do ano passado, descartaram qualquer ligação entre ela e a menina desaparecida, confirmando sua origem polonesa, com ascendência lituana e romena.

Após a revelação dos testes, Julia chegou a pedir desculpas aos McCann, alegando nunca ter tido a intenção de causar sofrimento. Posteriormente, ela passou um período nos Estados Unidos sob a tutela da empresária e médium autoproclamada Fia Johansson, que a levou para Los Angeles.

Apesar disso, recentemente Julia voltou a insistir na teoria, alegando ter realizado novos testes de DNA com um especialista renomado. Segundo postagens feitas por ela no Instagram, os exames teriam comparado seu DNA ao material genético encontrado na cena do crime, além de analisar características como olhos, dentes e voz. Ela afirma que os resultados indicam “fortes semelhanças” com Madeleine.

O desaparecimento de Madeleine McCann e a principal linha de investigação

O caso de Madeleine McCann continua sendo um dos desaparecimentos mais investigados e comentados do mundo. A menina britânica desapareceu em 3 de maio de 2007, enquanto dormia no apartamento alugado pela família na Praia da Luz, Portugal. Seus pais, Kate e Gerry McCann, haviam saído para jantar em um restaurante próximo e, ao retornarem, encontraram o local com a porta aberta e a cama da filha vazia.

Desde então, diversas teorias surgiram sobre o paradeiro da criança, mas nenhuma levou à sua localização. A polícia britânica e autoridades europeias gastaram mais de 13 milhões de libras na investigação, conhecida como Operação Grange, que segue ativa até hoje.

Nos últimos anos, o alemão Christian Brueckner se tornou o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine. Condenado por outros crimes sexuais, ele negou envolvimento no caso e, após ser absolvido de acusações não relacionadas, pode ser solto em setembro de 2025 caso não seja formalmente acusado pela polícia alemã.

Enquanto isso, o nome de Julia Wandelt voltou a circular, reacendendo debates e polêmicas em torno do caso. Sua prisão adiciona um novo capítulo à história, mas a polícia britânica ainda não revelou se há conexão entre sua detenção e a investigação principal sobre Madeleine McCann.