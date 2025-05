Família recebe cerca de R$ 570 mil após ser falsamente acusada de sair de pub sem pagar Estabelecimento na Inglaterra não contabilizou que família havia pago conta de cerca de R$ 1,1 mil Internacional|Do R7 06/05/2025 - 15h22 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h22 ) twitter

Pub postou foto da família em uma rede social Facebook/Horse and Jockey

Uma família da Irlanda do Norte foi injustamente acusada de deixar um pub na Inglaterra sem pagar uma conta de £150 (cerca de R$ 1,1 mil). O caso ocorreu no restaurante Horse and Jockey, em Tideswell, na Inglaterra.

Os donos do local publicaram, nas redes sociais, imagens da família comendo no restaurante, alegando que eles haviam fugido sem pagar pela refeição. A acusação acabou ganhando repercussão na imprensa e causou grande constrangimento à família.

A refeição incluía dois bifes e dois pratos de presunto de Derbyshire, além de várias cervejas. Mais tarde, foi descoberto que a família havia sim efetuado o pagamento integral por meio de cartão. O erro ocorreu porque um funcionário inexperiente não registrou a transação no sistema do restaurante, embora tenha passado o pagamento na máquina de cartão.

O caso foi levado à justiça, e o Tribunal da Coroa de Belfast ouviu que a família sofreu danos significativos à sua reputação. A defesa alegou que os McGirr foram caluniados e acusados injustamente de conduta desonesta e criminosa.

Durante o julgamento, o advogado da família declarou que as alegações feitas pelo pub eram completamente falsas e sem qualquer fundamento. Diante disso, o restaurante reconheceu publicamente o erro, afirmou que não havia justificativa para as acusações e ofereceu um pedido formal de desculpas.

Como parte do acordo judicial, o pub concordou em pagar £75 mil (cerca de R$ 570 mil) em indenizações, além de arcar com os custos legais do processo. A família declarou-se satisfeita com o resultado, sentindo-se finalmente “reabilitada” após meses de desgaste emocional e social.

O restaurante havia emitido anteriormente um comunicado atribuindo o erro a um membro da equipe que não registrou corretamente o pagamento no sistema. Apesar de considerar o engano como não intencional, o pub informou que o funcionário responsável havia sido demitido.

