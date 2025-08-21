Famoso criador de rinocerontes é preso após contrabandear mais de R$ 73 milhões em chifres Sul-africano John Hume, de 84 anos, é acusado de liderar esquema internacional de tráfico de chifres de rinoceronte Internacional|Do R7 21/08/2025 - 12h50 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA John Hume, de 84 anos, foi preso na África do Sul por contrabando de chifres de rinoceronte avaliado em R$ 73 milhões.

O esquema envolvia documentos falsos para desviar chifres do mercado interno para o mercado negro asiático.

Hume, conhecido como "barão dos rinocerontes", defendia a legalização do comércio internacional de chifres para financiar preservação.

Ele e outros cinco suspeitos enfrentam 55 acusações, mas negam as acusações e foram liberados sob fiança. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

John Hume tinha cerca de 2.000 rinocerontes-brancos, o equivalente a um oitavo de todos os animais dessa espécie no planeta Reprodução/X/@UBGK12

Um dos maiores criadores de rinocerontes do mundo, o sul-africano John Hume, de 84 anos, foi preso na África do Sul acusado de liderar uma rede internacional de contrabando de chifres avaliada em cerca de R$ 73 milhões (US$ 14 milhões).

Segundo informações do jornal britânico The Independent, Hume, conhecido como “barão dos rinocerontes”, foi detido junto com outras cinco pessoas, incluindo um advogado e um gerente de reserva de caça, após uma investigação de sete anos.

Hume mantinha, em uma fazenda dele, localizada a 160 km de Joanesburgo, cerca de 2.000 rinocerontes-brancos, o equivalente a um oitavo de todos os animais dessa espécie registrados no planeta.

As autoridades sul-africanas apontam que o grupo utilizava documentos falsos para comprar e vender chifres legalmente no mercado interno, mas desviava o material para o mercado negro asiático, especialmente no Sudeste Asiático, onde os chifres são usados na medicina tradicional e como símbolo de status.

‌



De acordo com o Ministério do Meio Ambiente da África do Sul, o esquema envolveu 964 chifres de rinoceronte, avaliados em milhões de rands (moeda local).

Os suspeitos enfrentam 55 acusações, incluindo fraude, roubo, lavagem de dinheiro, associação criminosa e violação de leis ambientais. A exportação de chifres é proibida no país, embora a venda interna seja permitida para cidadãos com autorização.

‌



Esquema internacional

Hume, que fez fortuna com imóveis antes de investir na criação de rinocerontes na década de 1990, sempre defendeu a legalização do comércio internacional de chifres, argumentando que a retirada sustentável do material – que volta a crescer nos animais – poderia financiar a preservação e reduzir a caça ilegal.

A proposta, no entanto, nunca foi aceita. Ele também retirava os chifres de seus animais para desestimular caçadores, acumulando toneladas do material ao longo dos anos.

‌



Segundo a rede britânica BBC, Hume, que vendeu sua fazenda, chamada Platinum Rhino, em 2023 por dificuldades financeiras, nega as acusações. “Não tenho nada a esconder e coopero totalmente com os investigadores há anos. Rejeito categoricamente as acusações contra mim e afirmo que nunca agi ilegalmente”, disse em um comunicado.

Hume e os outros suspeitos compareceram a um tribunal em Pretória na terça-feira (19) e foram liberados sob fiança. Eles não apresentaram declaração de culpa, o que não é exigido em audiências iniciais na África do Sul.

A África do Sul abriga cerca de 80% dos rinocerontes do mundo, mas perde centenas de animais anualmente para a caça ilegal. O chifre de rinoceronte é um dos produtos mais valiosos do tráfico de animais, sendo altamente cobiçado em alguns países asiáticos.

Os próximos passos do caso dependem do andamento das investigações e do julgamento, que ainda não tem data definida.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quem é John Hume e por que ele foi preso? John Hume, um dos maiores criadores de rinocerontes do mundo, foi preso na África do Sul por liderar uma rede internacional de contrabando de chifres de rinoceronte, avaliada em cerca de R$ 73 milhões. Ele tem 84 anos e foi detido junto com outras cinco pessoas após uma investigação de sete anos. Quantos rinocerontes Hume possui e onde eles estão localizados? Hume mantinha cerca de 2.000 rinocerontes-brancos em uma fazenda localizada a 160 km de Joanesburgo, o que representa um oitavo de todos os rinocerontes dessa espécie registrados no mundo. Como o esquema de contrabando funcionava? O grupo utilizava documentos falsos para comprar e vender chifres legalmente no mercado interno, mas desviava o material para o mercado negro asiático, onde os chifres são usados na medicina tradicional e como símbolo de status. Quais são as acusações enfrentadas pelos suspeitos? Os suspeitos enfrentam 55 acusações, incluindo fraude, roubo, lavagem de dinheiro, associação criminosa e violação de leis ambientais. A exportação de chifres é proibida na África do Sul, embora a venda interna seja permitida com autorização. Qual é a posição de Hume em relação às acusações? Hume nega as acusações e afirma que sempre cooperou com os investigadores. Ele argumenta que nunca agiu ilegalmente e que sua proposta de legalização do comércio internacional de chifres visa financiar a preservação e reduzir a caça ilegal. O que aconteceu com Hume após a prisão? Após comparecer a um tribunal em Pretória, Hume e os outros suspeitos foram liberados sob fiança e não apresentaram declaração de culpa, o que não é exigido em audiências iniciais na África do Sul. Qual é a situação dos rinocerontes na África do Sul? A África do Sul abriga cerca de 80% dos rinocerontes do mundo, mas perde centenas de animais anualmente devido à caça ilegal. O chifre de rinoceronte é um dos produtos mais valiosos do tráfico de animais, especialmente em alguns países asiáticos. Quais são os próximos passos do caso? Os próximos passos dependem do andamento das investigações e do julgamento, que ainda não tem data definida.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp