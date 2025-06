Rinocerontes assustam turistas durante passeio na África do Sul; veja vídeo

Turistas se assustaram com a aproximação de dois rinocerontes durante um passeio na África do Sul , mas um guia turístico conseguiu contornar a situação com calma e evitar o ataque. Primeiro, o profissional solicitou silêncio aos visitantes e começou a interagir com os animais, possibilitando que eles reconhecessem sua voz. Na sequência, o homem bateu palmas e conseguiu fazê-los recuar.