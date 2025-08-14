Filha de Kim Jong-un ganha destaque e é apontada como possível sucessora do regime Presença de Kim Ju-ae, de 13 anos, ganhou visibilidade em ocasiões estratégicas, como testes de mísseis e paradas militares Internacional|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

Kim Jong-un e sua filha Kim Ju-ae KCNA

A filha do líder norte-coreano, Kim Ju-ae, passou a ocupar posição de destaque nas aparições públicas ao lado do pai e é apontada por analistas e pela inteligência da Coreia do Sul como a mais provável sucessora do regime. Desde sua primeira aparição em novembro de 2022, a jovem tem participado com frequência de eventos militares e oficiais, rompendo a tradição de manter herdeiros da família fora da vista do público até a maioridade.

A Agência Nacional de Inteligência sul-coreana informou a parlamentares que, embora considere “todas as possibilidades” para a sucessão, Ju-ae é atualmente vista como a candidata mais provável. Essa é a primeira vez que o órgão reconhece formalmente a jovem como herdeira em potencial. Segundo autoridades de Seul, ela é a única dos três filhos de Kim Jong-un cuja identidade foi divulgada, estimando-se que tenha cerca de 13 anos.

A presença de Ju-ae ganhou visibilidade em ocasiões estratégicas, como testes de mísseis de longo alcance, paradas militares e visitas a instalações de defesa. Em algumas dessas aparições, imagens oficiais mostraram generais ajoelhados diante dela, gesto incomum que reforçou especulações sobre seu papel no futuro do regime. Além de eventos militares, a jovem também participou de encontros com representantes estrangeiros, como o embaixador da Rússia e a ministra russa da Cultura.

Especialistas afirmam que o destaque dado à filha pode ter múltiplas motivações, incluindo preparar a opinião pública interna e a elite militar para uma futura liderança feminina. Analistas lembram que Kim Jong-un recebeu o título de “respeitado” apenas após sua posição de sucessor ter sido consolidada, e Ju-ae já vem sendo tratada pela imprensa estatal como “filha respeitada”, termo reservado às mais altas autoridades.

A dinastia Kim governa a Coreia do Norte desde 1948, com liderança transmitida de pai para filho ao longo de três gerações. Caso Ju-ae assuma o poder, será a primeira mulher a comandar o país, que mantém uma estrutura fortemente patriarcal.

Embora Kim Jong-un tenha apenas 40 anos e não haja confirmação oficial sobre problemas de saúde, observadores afirmam que o número crescente de aparições da filha indica que o plano de sucessão já está em andamento.

