Trabalhadores norte-coreanos enfrentam condições precárias na Rússia
Coreia do Norte envia milhares para jornadas exaustivas sob vigilância rigorosa
Vladimir Putin e Kim Jong-un reafirmaram a continuidade da cooperação entre Rússia e Coreia do Norte durante uma conversa telefônica recente. A colaboração entre os dois países envolve o envio de trabalhadores norte-coreanos para a Rússia, onde enfrentam condições de trabalho extremamente rigorosas.
De acordo com a inteligência sul-coreana, milhares de norte-coreanos foram enviados à Rússia para preencher lacunas na força de trabalho. Esses trabalhadores relatam jornadas de até 18 horas diárias, com apenas dois dias de folga por ano, vivendo em contêineres superlotados sob vigilância constante por agentes norte-coreanos.
Além do fornecimento de mão de obra, a Coreia do Norte apoia militarmente a Rússia com munições e armamentos. Em troca, recebe compensações econômicas em moeda forte. Essa parceria permite à Coreia do Norte obter recursos financeiros enquanto a Rússia busca suprir suas necessidades em meio ao conflito com a Ucrânia.
