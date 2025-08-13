Trabalhadores norte-coreanos enfrentam condições precárias na Rússia Coreia do Norte envia milhares para jornadas exaustivas sob vigilância rigorosa Conexão Record News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 20h06 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h06 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Colaboração entre Rússia e Coreia do Norte está em alta, segundo Putin e Kim Jong-un.

Milhares de trabalhadores norte-coreanos são enviados à Rússia para preencher lacunas na força de trabalho.

Trabalhadores enfrentam jornadas de até 18 horas por dia, com apenas dois dias de folga por ano.

Coreia do Norte fornece apoio militar à Rússia e recebe compensações econômicas em troca.

Vladimir Putin e Kim Jong-un reafirmaram a continuidade da cooperação entre Rússia e Coreia do Norte durante uma conversa telefônica recente. A colaboração entre os dois países envolve o envio de trabalhadores norte-coreanos para a Rússia, onde enfrentam condições de trabalho extremamente rigorosas.

De acordo com a inteligência sul-coreana, milhares de norte-coreanos foram enviados à Rússia para preencher lacunas na força de trabalho. Esses trabalhadores relatam jornadas de até 18 horas diárias, com apenas dois dias de folga por ano, vivendo em contêineres superlotados sob vigilância constante por agentes norte-coreanos.

Além do fornecimento de mão de obra, a Coreia do Norte apoia militarmente a Rússia com munições e armamentos. Em troca, recebe compensações econômicas em moeda forte. Essa parceria permite à Coreia do Norte obter recursos financeiros enquanto a Rússia busca suprir suas necessidades em meio ao conflito com a Ucrânia.

Quais são as condições de trabalho enfrentadas pelos trabalhadores norte-coreanos na Rússia?

Os trabalhadores norte-coreanos enfrentam jornadas de até 18 horas diárias, com apenas dois dias de folga por ano, vivendo em contêineres superlotados e sob vigilância constante de agentes norte-coreanos.

Qual é a colaboração entre a Rússia e a Coreia do Norte relacionada ao trabalho?

A Coreia do Norte envia milhares de trabalhadores para a Rússia para preencher lacunas na força de trabalho, enquanto a Rússia recebe compensações econômicas em moeda forte em troca de apoio militar da Coreia do Norte.

Qual foi a recente conversa entre Vladimir Putin e Kim Jong-un?

Vladimir Putin e Kim Jong-un reafirmaram a continuidade da cooperação entre Rússia e Coreia do Norte durante uma conversa telefônica recente.

Como a Coreia do Norte se beneficia dessa relação com a Rússia?

A Coreia do Norte obtém recursos financeiros em troca de fornecer mão de obra e apoio militar à Rússia, especialmente em meio ao conflito com a Ucrânia.

