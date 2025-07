Gaivotas ‘bêbadas’ causam confusão em cidades litorâneas do Reino Unido Fenômeno anual das formigas-aladas altera comportamento das aves, levando autoridades a emitirem alerta a motoristas Internacional|Do R7 04/07/2025 - 14h43 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h43 ) twitter

Gaivotas agem de maneira estranha por estarem sob efeito do ácido fórmico das formigas alessandra barbieri/Pixabay

Um alerta foi emitido para motoristas e moradores de cidades costeiras do Reino Unido devido ao comportamento atípico de gaivotas durante o início do chamado “Dia das Formigas-Aladas”.

O fenômeno, que marca a temporada de acasalamento desses insetos, tem provocado reações inusitadas nas aves, que passam a agir de forma desorientada e, por vezes, aparentam estar embriagadas.

As formigas-aladas saem em enxames para o céu em busca de reprodução. Embora a data seja chamada de “Dia das Formigas Voadoras”, o evento pode se estender por até duas semanas, com bilhões de insetos voando pelo ar nesse período.

O comportamento estranho das gaivotas ocorre porque as aves se alimentam dessas formigas, que liberam ácido fórmico como mecanismo de defesa. Segundo especialistas da organização Sompting Wildlife Rescue, a ingestão desse ácido em grande quantidade pode causar desorientação, fazendo com que as aves tropecem, tenham dificuldades para voar e se exponham ao risco de atropelamento.

As autoridades recomendam que motoristas reduzam a velocidade ao avistar gaivotas próximas às vias, já que as aves podem estar mais lentas e vulneráveis devido ao efeito da substância. “Se vir uma gaivota agindo de forma estranha à beira da estrada, diminua e dê espaço a ela. Muitas vezes, elas só precisam de um tempo para se recuperar”, alertou um porta-voz da ONG.

Os sintomas exibidos pelas gaivotas podem se assemelhar aos de doenças, como a gripe aviária, mas especialistas ressaltam que, na maioria dos casos, as aves não estão doentes. Um pouco de água fresca e descanso costumam ser suficientes para que elas se recuperem do efeito do ácido.

A população também é orientada a evitar ações precipitadas, como eutanásia de aves aparentemente doentes. “É importante ajudar nossos amigos de penas nesse momento peculiar da natureza”, reforçou a organização.

O fenômeno das formigas-aladas é considerado normal e não oferece risco significativo aos humanos. Os principais tipos de formiga envolvidos são os da espécie Lasius niger, que podem formar colônias com até 15 mil indivíduos e têm uma única rainha por ninho.

Apesar de não serem perigosas e raramente picarem, as formigas-aladas podem ser incômodas quando invadem casas. Métodos caseiros, como pulverizar as formigas com água e detergente ou espalhar adoçante à base de aspartame misturado a suco, podem ajudar no controle dos insetos.

Especialistas também recomendam cuidados básicos, como manter alimentos e lixo bem fechados, além de usar pó inseticida em frestas e janelas, para evitar a entrada das formigas nas residências durante esse período de grande atividade.

Ao final do fenômeno, é comum ver centenas de formigas mortas em calçadas e sobre carros, já que os insetos vivem apenas alguns dias após a revoada. O ciclo, porém, é essencial para a renovação das colônias e faz parte do equilíbrio natural nos ecossistemas das cidades litorâneas britânicas.

