Gata mais velha do mundo ganha festa com bolo personalizado Animal foi adotado em 1995, quando tinha apenas três meses, e se alimenta de camarões e salmão Internacional|Do R7 02/04/2025 - 17h16 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h16 )

Leslie atribui a longevidade de Millie aos cuidados diários e a uma alimentação especial Divulgação/Colen and Marmalade

O britânico Leslie Greenhough acredita que sua gata Millie, que acaba de completar 30 anos, seja a mais velha do mundo. Para celebrar a data, ele organizou uma festa especial, com direito a um bolo personalizado no formato do rosto do animal. Embora 30 anos possam parecer pouco em termos humanos, para um gato, essa idade equivale a impressionantes 138 anos.

Leslie atribui a longevidade de Millie aos cuidados diários e a uma alimentação especial, que inclui salmão, camarões, frango e água mineral. “Ela também é conhecida por comer uma pequena costela chinesa. Eu a encho de amor e carinho, e acredito que isso tenha garantido uma vida longa e saudável”, disse ao jornal New York Post.

Outro fator que pode ter contribuído para a idade avançada de Millie foi o fato de ela evitar situações de risco. “Quando a conheci, era uma gatinha muito fofa. Com o tempo, outros gatos da vizinhança passaram a intimidá-la, então ela parou de sair de casa e se tornou um animal mais caseiro. Ela é muito tímida, e essa precaução pode ter ajudado a prolongar sua vida”, explicou o dono.

A festa de aniversário foi um marco para Leslie. “Fiz um bolo com o rosto dela. O dia estava tão quente que Millie começou a lamber o creme”, contou.

‌



Desafio para entrar no Guinness Book

Millie foi adotada em 1995, quando tinha apenas três meses, pela falecida esposa de Leslie, Paula. No entanto, a falta de registros formais pode dificultar o reconhecimento de sua idade pelo Guinness Book.

A expectativa de vida de um gato costuma variar entre 13 e 20 anos. O recorde mundial pertence a Creme Puff, um gato do Texas que viveu 38 anos e três dias, entre 1967 e 2005. Agora, Leslie espera que Millie possa entrar para a história e ser reconhecida como a nova detentora do título.

‌



“Há 30 anos, não era comum levar os gatos ao veterinário nem tirar muitas fotos deles. A única pessoa que poderia comprovar a idade de Millie era minha esposa, que infelizmente faleceu”, explicou Leslie.

Mesmo assim, ele segue determinado a garantir o título para a gata. “Meu maior desejo é registrá-la nos recordes em homenagem à minha esposa”, afirmou.

‌



História da relação

Leslie e Paula se conheceram em 2012 por meio de um site de namoro. Durante as chamadas de vídeo, ele ouvia os miados de Millie ao fundo. O casal ficou noivo no Dia dos Namorados de 2013 e se casou em 2014.

Em 2020, Paula faleceu vítima da Covid-19, deixando Leslie e Millie sozinhos. “Foi um momento muito difícil para nós dois. Antes de partir, minha esposa dizia que via o quanto Millie me amava. Nos primeiros dias após a perda, a gata não queria comer nada. Eu tentava dar camarão e frango para estimulá-la, mas só com o tempo ela voltou a se alimentar normalmente”, relembrou.

Desde então, os dois se tornaram inseparáveis. “Ela me segue para todo lado. O maior tempo que fiquei longe dela foram dois dias. Cuido dela e, em troca, ela me oferece companheirismo”, declarou Leslie.

