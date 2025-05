Gatinho fofo é ‘preso’ após atacar policiais e diverte a internet Felino rebelde virou sensação ao protagonizar situação inusitada em delegacia na Tailândia Internacional|Do R7 23/05/2025 - 16h34 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h34 ) twitter

Gatinho foi até "fichado" pela polícia de Bangkok Reprodução/Facebook/Da Parinda Pakeesuk

Um gato causou risadas nas redes sociais após ser “preso” e ter uma foto estilo “mugshot” tirada por policiais em Bangkok, na Tailândia, depois de atacar alguns agentes durante seu resgate.

No dia 9 de maio, o policial Parinda Pakeesuk compartilhou a história do felino que foi levado à delegacia por um cidadão. Recebido com carinho, o gato arranhou e mordeu vários policiais.

Antes de ser liberado, seguindo o protocolo, um policial registrou as digitais das patinhas do “suspeito”. Pakeesuk publicou brincando que o animal estava sendo acusado de agressão e precisava ser resgatado por seu dono.

Naquela noite, o oficial levou o gato para casa, onde preparou um cantinho com comida, brinquedos e caixa de areia para o visitante inesperado. A foto do felino no carro do policial rapidamente ganhou destaque.

Gatinho também teve as "digitais" registradas na delegacia Reprodução/Facebook/Da Parinda Pakeesuk

Internautas fizeram piadas sobre a expressão “sisuda” do gato, que parecia pouco agradecido pelo resgate. Um usuário lembrou que, sem o policial, ele estaria sem lar.

Apesar do interesse de várias pessoas em adotar o gato, Pakeesuk reforçou que o objetivo era encontrar o dono legítimo e sugeriu que amantes de animais adotem bichanos de abrigos locais.

No dia seguinte, o dono do gato entrou em contato com a delegacia e foi recebido com festa. Após uma advertência verbal, o gato foi devolvido sem multas, enquanto Pakeesuk desejava que ele aprendesse a lição. O caso viralizou, com internautas destacando a gentileza e o humor do policial e compartilhando a história como uma das “crimes” mais fofos já vistos.

