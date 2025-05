Vídeo de vaca sendo resgatada de helicóptero em vila na Suíça viraliza na web; assista Animais e 300 habitantes de assentamento no sul do país tiveram que ser evacuados devido a riscos de deslizamento Internacional|Do R7 23/05/2025 - 10h42 (Atualizado em 23/05/2025 - 10h42 ) twitter

Vídeo de vaca sendo retirada de vila na Suíça por helicóptero viraliza na web Reprodução/X/@AMAZlNGNATURE

Autoridades evacuaram 300 pessoas de uma vila ameaçada por um possível deslizamento de terra em uma montanha alpina na Suíça. Dezenas de vacas também tiveram que ser retiradas do local – uma delas por helicóptero.

Segundo a agência de notícias Associated Press, a vila de Blatten, que fica no vale de Lötschental, no sul do país, começou a ser evacuada no sábado (17). Além dos habitantes, 26 vacas, 190 ovelhas e cerca de 20 coelhos foram retirados.

Entre os animais, “Loni”, uma vaca ferida, chamou atenção. Ela precisou ser transportada por um helicóptero na terça-feira (20). Um vídeo dela sendo alçada pela aeronave viralizou nas redes sociais (assista abaixo).

Alban Brigger, engenheiro da região especializado em desastres naturais, disse em uma entrevista coletiva na quarta-feira (21) que uma massa instável de rochas poderia provocar deslizamentos em uma montanha de gelo que fica acima da vila.

‌



Em 2023, moradores da vila de Brienz, no leste da Suíça, foram evacuados antes que rochas deslizassem montanha abaixo, parando pouco antes do assentamento. Brienz foi evacuada novamente no ano passado devido à ameaça de um novo deslizamento de rochas, segundo a AP.

