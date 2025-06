Geração Z usa ‘código secreto’ de emojis para enganar gerações mais velhas; entenda fenômeno Na lógica dos mais jovens, tristeza agora é rosa murcha e risada virou cadeira ou bonde aéreo Internacional|Do R7 21/06/2025 - 11h01 (Atualizado em 21/06/2025 - 11h01 ) twitter

Compartilhamento desses emojis gerou uma onda de confusão nas redes Pexels

​A Geração Z está usando um código secreto de emojis para confundir as gerações mais velhas nas redes sociais. Em vez dos símbolos tradicionais, como o rosto chorando de rir (😂) ou o coração partido (​💔​), os jovens estão adotando alternativas inesperadas que deixam muitos usuários sem entender o que está acontecendo.

Segundo reportagem do Daily Mail, a tendência tem um objetivo claro. “Para as pessoas predominantemente mais jovens, ‘cronicamente online’, surfar na onda das tendências emergentes ajuda a forjar identidade e criar distância das gerações mais velhas ‘desconectadas’”, explicou a Emojipedia, um site que funciona como uma espécie de dicionário de emojis. A plataforma também destaca que, “em uma cultura moldada pela podridão cerebral, pós-ironia e pavor existencial, evitar o mainstream é uma medalha de honra”.

Três emojis se tornaram os principais símbolos desse código. O primeiro é a rosa murcha (🥀), usada para expressar tristeza no lugar do clássico coração partido. “O emoji de flor murcha, às vezes chamado de ‘rosa morta’ ou ‘flor morta’, foi considerado o emoji escolhido para transmitir tristeza, substituindo o coração partido”, informou a Emojipedia ao Daily Mail.

O segundo é o emoji de cadeira (​🪑​), usado no lugar do rosto chorando de rir (😂). A origem da tendência remonta a 2021, quando o criador de conteúdo Anthony Mai pediu, em um vídeo no TikTok, que seus seguidores enviassem emojis de cadeira nos comentários de vídeos como uma brincadeira.

‌



“Nos dias seguintes, a piada da cadeira por risadas se espalhou como fogo nas redes sociais, com emojis de cadeira aparecendo em todos os comentários de vídeos do TikTok e como temas dos próprios vídeos, confundindo grande parte da internet”, explicou a Emojipedia.

O terceiro é o emoji de bonde aéreo (🚡​), também usado para representar riso. A ideia surgiu de um vídeo recente do youtuber John Casterline, que incentivou seu público a substituir o emoji tradicional de risada pelo teleférico.

‌



“Eu criei um plano onde podemos fazer desse emoji um dos mais usados, pelo menos no YouTube”, explicou no vídeo. O criador ainda pediu que seus seguidores não revelassem o significado. “Se alguém não sabe por que você está fazendo isso, não conte a ele. Vamos confundir todas as pessoas que não viram esse vídeo”, completou.

Para a Emojipedia, o fenômeno reforça uma dinâmica recorrente nas plataformas. “O meme do bonde aéreo para rir provou mais uma vez que o humor aparentemente sem sentido da Geração Z, em sua manifestação como o paradigma do meme de substituição de emojis, ressoa com pelo menos alguns usuários, vez após vez”, afirmou.

‌



A proliferação desses emojis gerou uma onda de confusão nas redes. “Por que todo mundo está usando o emoji da cadeira como emoji de risada?”, questionou um usuário no TikTok. Outro desabafou: “O que há de errado com esse emoji de rosa e por que todo mundo está usando? Tenho visto isso cada vez mais ultimamente — não entendo nada”.

A tendência, segundo a Emojipedia, reflete mais do que uma piada interna. É uma forma de reforçar a identidade digital de quem entende as regras não ditas da linguagem online, deixando de fora quem não faz parte desse universo.

