Apesar de crescimento de golpes virtuais contra idosos, grande parte de violências vem do lar

Dados da Ouvidoria dos Direitos Humanos, com base no Disque 100, mostram que a violência contra a pessoa idosa cresceu 22% no Brasil em 2024. Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra Idosos, neste domingo (15), a OAB-SP promove campanhas do Junho Violeta para debater o tema.



Em entrevista ao Conexão Record News , João Paulo Iotti, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-SP, destaca que, além das agressões físicas, psicológicas e negligência praticadas por familiares, há um aumento dos golpes virtuais contra idosos, que frequentemente buscam na internet novas conexões, às vezes com pessoas mal-intencionadas.



Apesar desse crescimento, Iotti ressalta que a maior parte da violência ainda ocorre no ambiente doméstico, muitas vezes até com atitudes de boa-fé. Ele reforça a importância de respeitar a autonomia dos idosos , evitando coação mesmo em nome da ajuda.



Para combater o problema, o advogado defende o fortalecimento da rede de apoio e o letramento jurídico da população idosa, para que conheçam seus direitos e saibam identificar crimes. Denúncias podem ser feitas a autoridades locais ou pelo Disque 100, que funciona 24 horas, gratuitamente e de forma anônima.