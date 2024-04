Grupo parlamentar Brasil-Israel condena ataques do Irã e sustenta ‘violação do direito internacional’ A frente também alegou ser necessária uma resposta da comunidade internacional com adoção de medidas concretas contra novas ações

Alto contraste

A+

A-

Print Record News - Hora News - Irã Israel (Reprodução/Record News - 14/04)

O grupo parlamentar Brasil-Israel divulgou neste domingo (14) uma nota repudiando os ataques do Irã contra o território israelense . De acordo com os congressistas, ações como as que ocorreram nas últimas horas “representam uma clara violação do direito internacional e colocam em risco a segurança e a estabilidade da região”. O grupo também pediu uma resposta da comunidade internacional com adoção de medidas concretas contra novas ações iranianas.

“O direito de Israel à autodefesa é inalienável e deve ser plenamente respeitado pela comunidade internacional. Instamos a comunidade internacional a unir-se em condenação inequívoca dos atos de agressão do Irã e a tomar medidas concretas para garantir que tais ações não se repitam”, diz a nota, assinada pelo presidente do grupo, o senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Apesar do pedido por resposta internacional e reforço de legitimidade da autodefesa israelense, os parlamentares defendem a busca de soluções pacíficas e diplomáticas entre os países.

Repercussão

O consulado de Israel em São Paulo divulgou neste domingo (14) um comunicado condenando os ataques do Irã em território israelense e afirmando que o país precisa “pagar pela agressão”. O escritório pede o reconhecimento imediato do Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana como uma organização terrorista .

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Irã lançou um ataque inédito contra Israel entre a noite de sábado (13) e a madrugada de domingo (14) em resposta ao ataque israelense contra o consulado iraniano. Após lançar os mísseis e drones, o Irã sinalizou o fim da ofensiva . Em comunicado publicado pela Missão Permanente do Irã nas Nações Unidas no X (antigo Twitter), as autoridades disseram que o “assunto pode ser considerado concluído”.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, informou que o Irã lançou mais de 200 projéteis em direção ao território israelense, o que inclui mísseis e drones. Segundo ele, “a vasta maioria” desses artefatos foram interceptados, com apoio de aliados .

Publicidade

Governo brasileiro

Em meio à tensão mundial após ataques do Irã contra Israel , o governo brasileiro emitiu uma nota afirmando que acompanha “com grave preocupação” a situação e ressaltando o potencial destrutivo da disputa na Faixa de Gaza. “O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada”, diz o comunicado oficial divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores.

Além do recado à comunidade internacional, o Itamaraty recomendou que não fossem realizadas viagens para a região, exceto em casos essenciais. Para os viajantes que já estão nos países em alerta, a instrução é acompanhar as orientações divulgadas pela embaixada brasileira. “O Itamaraty vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, Palestina e Líbano desde outubro passado.”