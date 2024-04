Brasília |Bruna Lima, do R7, em Brasília

FAB diz que está de prontidão para resgatar brasileiros em áreas de conflito no Oriente Médio Governo recomenda a brasileiros que estão em regiões sensíveis a ataques acompanharem as orientações oficiais das embaixadas

Após a nova escalada de ataques no Oriente Médio , a FAB (Força Aérea Brasileira) informou neste domingo (14) que está preparada para resgatar brasileiros que estejam nas áreas de conflito. “Para isso, mantém-se em constante prontidão, com suas tripulações e aeronaves, para se fazer presente onde o Brasil precisar”, reforçou o órgão.

“A FAB ressalta, ainda, que sua permanente preparação diz respeito à atuação a qualquer hora, devendo ser acionada pelas autoridades competentes, não somente em relação a missões específicas, mas a quaisquer necessidade, sendo esta prontidão ininterrupta para agir em apoio à sociedade”, completou a FAB.

Em 2023, desde o início do conflito na Faixa de Gaza, a Operação Voltando em Paz, realizada pelo governo federal por meio da FAB, repatriou quase 2 mil pessoas e resgatou mais de 50 animais de estimação em 13 voos que regressaram ao Brasil.

Em meio à tensão mundial após ataques do Irã contra Israel , o Ministério das Relações Exteriores recomendou que não fossem realizadas viagens para a região, exceto em casos essenciais. Para os viajantes que já estão nos países em alerta, a instrução é acompanhar as orientações divulgadas pela embaixada brasileira. “O Itamaraty vem monitorando a situação dos brasileiros na região, em particular em Israel, Palestina e Líbano desde outubro passado.”

Além da recomendação, o governo brasileiro se posicionou sobre a nova onda de ataques e disse acompanhar “com grave preocupação” a situação, ressaltando o potencial destrutivo da disputa na Faixa de Gaza. “O Brasil apela a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção e conclama a comunidade internacional a mobilizar esforços no sentido de evitar uma escalada”, diz o comunicado.

Entenda

O Irã lançou um ataque inédito contra Israel entre a noite de sábado (13) e a madrugada de domingo (14) em resposta ao ataque israelense contra o consulado iraniano. Após lançar os mísseis e drones, o Irã sinalizou o fim da ofensiva . Em comunicado publicado pela Missão Permanente do Irã nas Nações Unidas no X (antigo Twitter), as autoridades disseram que o “assunto pode ser considerado concluído”.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, informou que o Irã lançou mais de 200 projéteis em direção ao território israelense, o que inclui mísseis e drones. Segundo ele, “a vasta maioria” desses artefatos foram interceptados, com apoio de aliados .