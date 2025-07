Grupo terrorista Hamas perdeu o controle de Gaza, diz líder sênior Comandante ferido admite que 80% do território encontra-se sem comando, e milícias ganham força com falência estrutural do grupo Internacional|Do R7, em Brasília 07/07/2025 - 10h04 (Atualizado em 07/07/2025 - 10h04 ) twitter

Militares israelenses em Gaza: Hamas perdeu 80% do controle na região Unidade do Porta-voz da IDF/Flickr/Divulgação

Um comandante de alto escalão do grupo terrorista Hamas – identificando-se como tenente-coronel – relatou à BBC que o controle sobre cerca de 80% da Faixa de Gaza “desmoronou completamente”.

A mensagem de voz revela uma organização em colapso total após quase dois anos de confronto com o Exército israelense.

“Sejamos realistas — quase nada restou da estrutura de segurança. A maior parte da liderança, cerca de 95%, morreu… Todas as figuras ativas foram eliminadas", afirmou o oficial em entrevista à emissora britânica.

O militar também destacou que o pagamento de salários encontra-se interrompido e, quando liberados, mal sustentam o básico. “Alguns morrem só de tentar recebê-los”, completou.

Conforme o relato, após o fim do último cessar-fogo em março, os terroristas perderam “completamente” o controle da segurança; os saqueadores invadiram sedes do grupo sem qualquer resistência.

“A segurança é zero. O comando é zero. Não há liderança, nem comunicação”, afirmou.

Milícias tentam ganhar destaque

Com o vácuo de poder, forças não ligadas ao Hamas – incluindo milícias do clã Abu Shabab – ganharam destaque, especialmente em áreas como Rafah e Khan Younis.

Segundo o oficial, seis grupos armados atuam atualmente em Gaza, sem qualquer freio para quem tenta enfrentá-los: “Qualquer pessoa que tentasse organizar resistência foi bombardeada por Israel em menos de 30 minutos”.

Por sua vez, as IDF (Forças de Defesa de Israel) estimam controlar cerca de 65% do território. No entanto, evitam avançar em regiões centrais – Cidade de Gaza, por exemplo –, onde suspeitam que reféns permanecem, limitando as incursões terrestres.

