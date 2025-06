Hacker de cartel mexicano usou telefone e câmeras de agente do FBI para matar informantes Relatórios indicam que operação de hacking do cartel de Sinaloa utilizou dados de celular e câmeras públicas para eliminar fontes Internacional|Do R7 30/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h38 ) twitter

Hacker de cartel mexicano usou telefone e câmeras de agente do FBI para matar informantes Divulgação/Departamento de Justiça dos EUA

Uma operação sofisticada de hacking conduzida pelo cartel mexicano de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, utilizou dados de celular e câmeras públicas para rastrear e eliminar informantes do governo dos Estados Unidos.

Segundo o Departamento de Justiça, um hacker contratado pelo cartel invadiu o telefone de um adido jurídico assistente do FBI, lotado na Embaixada dos EUA, e extraiu dados sensíveis que levaram à identificação, intimidação e, em alguns casos, ao assassinato de fontes.

A violação de segurança ocorreu em 2018 ou antes, de acordo com o órgão. O hacker conseguiu acessar remotamente o celular do agente, monitorando chamadas realizadas e recebidas e extraindo dados de geolocalização.

Com essas informações, o criminoso cruzou dados com imagens de câmeras de vigilância pública da Cidade do México, rastreando os movimentos do agente e identificando pessoas que se encontravam com ele, especialmente aquelas que entravam e saíam da Embaixada dos EUA.

Em um relatório, o Departamento de Justiça disse que o cartel usou essas informações para “intimidar e, em alguns casos, matar possíveis fontes ou testemunhas cooperantes”.

Embora não esteja claro quando exatamente a operação de hacking começou ou quanto tempo durou, os relatórios indicam que ela ocorreu enquanto o FBI trabalhava no caso de Joaquín Guzmán, que foi preso e extraditado para os EUA em 2017, onde permanece detido.

Os cartéis mexicanos, incluindo Sinaloa e o Cartel Nova Geração de Jalisco, têm se modernizado, com uma nova geração de líderes que utilizam tecnologias avançadas, como movimentações de criptomoedas, para expandir suas operações.

O governo dos EUA, sob a administração de Donald Trump, classificou recentemente os cartéis como grupos terroristas estrangeiros, priorizando ações contra o tráfico de drogas.

