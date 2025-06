Homem descobre que estava casado sem seu conhecimento e ex-namorada é presa Caso inusitado nos Estados Unidos envolve cerimônia sem noivo presente e fraude em cartório Internacional|Do R7 18/06/2025 - 21h01 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h01 ) twitter

Kristin Marie Spearman, de 36 anos, foi presa por perseguição criminal em terceiro grau McLennan County Jail

Um homem de 42 anos descobriu, nos Estados Unidos, que estava casado sem seu consentimento e que a responsável por isso havia sido sua ex-namorada de 36 anos.

A mulher, Kristin Marie Spearman, acabou presa sob acusação de perseguição criminal - ou stalking - em terceiro grau. A identidade da vítima não foi divulgada

Segundo o chefe de polícia de Beverly Hills, nos Estados Unidos, Kory Martin, o homem entrou em contato com a delegacia na última sexta-feira (13) após encontrar um pacote deixado em sua casa contendo uma cópia da certidão de casamento que o incluía como cônjuge.

Spearman e o homem tiveram um relacionamento anterior e chegaram a marcar o matrimônio e obter uma licença que provaria que iriam se casar. No entanto, antes da data prevista para o casamento, o casal havia terminado o relacionamento.

Apesar disso, Spearman teria convencido um pastor a certificar a união sem a presença ou autorização do homem. Em seguida, ela teria registrado a certidão no cartório da comarca local, oficializando assim um casamento inexistente.

A investigação, conduzida pela polícia de Beverly Hills, localizou Kristin Spearman em sua casa. Após o cumprimento do mandado de prisão, a mulher foi encaminhada para a cadeia do Condado de McLennan.

O chefe de polícia Kory Martin informou que a identidade do pastor que celebrou o casamento ainda não foi divulgada, pois o caso segue em andamento. A polícia continua as apurações para esclarecer todas as circunstâncias e possíveis responsáveis pelo ocorrido.

