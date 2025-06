Homem é acusado de invadir casa e lamber dedos de mulher enquanto ela dormia Suspeito já praticava perseguição antes do crime e foi preso após tentativa de invasão na Califórnia Internacional|Do R7 02/06/2025 - 18h16 (Atualizado em 02/06/2025 - 18h16 ) twitter

Cristian Alejandro Solorio Anguiano foi preso um dia após cometer crime Delegacia do Condado de Stanislaus

Um homem foi preso sob acusação de invadir a residência de uma mulher em Ceres, na Califórnia (EUA), e lamber os dedos dos pés dela enquanto ela dormia, segundo informações divulgadas pela Delegacia do Condado de Stanislaus.

O caso ocorreu pouco depois da meia-noite do dia 21 de maio.

Cristian Alejandro Solorio Anguiano teria começado a perseguir a vítima em seu local de trabalho em fevereiro. Apesar de colegas de trabalho terem confrontado o suspeito em várias ocasiões, seu comportamento escalou, chegando a seguir a mulher até sua casa e dormir em um carro próximo à residência dela.

‌



Testemunhas relataram que Anguiano tentou verificar as portas da casa durante a semana anterior ao crime, na tentativa de entrar. O suspeito foi identificado por depoimentos e imagens de câmeras de segurança.

‌



Na noite do incidente, após colocar os dedos da vítima na boca, ele tentou subir na cama com ela. A mulher conseguiu empurrá-lo e usar seu telefone para chamar a polícia. Anguiano fugiu, mas foi localizado próximo à casa da vítima no dia seguinte e preso.

‌



Ele foi detido na cadeia do Condado de Stanislaus e responde por acusações de agressão sexual, invasão de domicílio, perseguição e agressão com intenção de cometer crime grave. A fiança foi estipulada em US$ 325 mil (cerca de R$ 1,8 milhão).

