Homem é criticado após revelar que seu cão foi tatuado sem anestesia Tatuador disse que realizou o procedimento no ano passado, após insistência do proprietário Internacional|Do R7 27/08/2025 - 19h36 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h43 )

Para convencer tatuador, dono alegou que a raça sem pelos teria menos sensibilidade à dor Reprodução/RedNote

A exibição de um cão sem pelos coberto por tatuagens na Pet Fair Asia, em Xangai, provocou indignação depois que o dono afirmou que o animal foi tatuado sem anestesia. O caso foi registrado no último dia 22, quando um participante do evento filmou o cão da raça Pelado Mexicano com uma tatuagem de dragão, que vai das costas do animal até as patas dianteiras. O pet também usava uma corrente de ouro e um relógio no punho.

Testemunhas ouvidas pelo portal chinês South China Morning Post relataram que o dono incentivava o público a fotografar o cachorro e chegou a levantá-lo pelo pescoço dizendo que ele não sentia dor.

Nas redes sociais, internautas contestaram a versão do dono sobre a capacidade do animal em resistir a dor. “Parecia apavorado o tempo todo”, escreveu uma pessoa. Outro acrescentou que o cão “nem comia os lanches oferecidos por outros operadores de estandes”. Alguns afirmaram ainda ter visto ferimentos nas pernas do animal.

Diante da repercussão, os organizadores da feira proibiram a entrada do dono do cão no dia seguinte do evento. O tatuador responsável, identificado como Lv, declarou ao Phoenix Publishing and Media Group que realizou o procedimento em junho do ano passado, após insistência do proprietário.

Segundo ele, a primeira reação foi recusar o pedido, mas o dono alegou que a raça mexicana sem pelos teria menos sensibilidade à dor.

Lv contou que cedeu após vários apelos e que a tatuagem foi feita em um hospital veterinário. “Ele disse que o cachorro era como um filho dele e ficaria mais legal com uma tatuagem”, afirmou.

O tatuador disse que foram usados instrumentos descartáveis e que o animal recebeu anestésico líquido, com acompanhamento de um veterinário para desinfecção e orientações.

“Peço sinceras desculpas por qualquer dano causado ao cachorro ou aos espectadores online. Não foi intencional”, disse o tatuador em nota ao portal chinês.

Especialistas do setor demonstraram ceticismo em relação ao posicionamento do tutor. Um tatuador afirmou que regiões de pele fina, como a pata, são muito dolorosas. “Tatuagens nessas áreas são significativamente mais doloridas”, observou.

Internautas reagiram com ainda mais ânimo após a publicação da reportagem sobre o caso. “O que você quer dizer com baixa sensibilidade à dor? Se eu injetar anestésico em você e te cortar ao meio, isso também seria aceitável?”, escreveu um usuário.

Outro comentou: “Isso é claramente abuso. Mesmo com baixa tolerância à dor, ainda dói. Você está apenas se aproveitando da incapacidade do cachorro de falar.”

Um terceiro afirmou: “Este dono é desumano. Que pessoa horrível. O pobre cachorro teve muito azar de ter acabado com alguém assim.”

Caso ocorre em meio a debates sobre a falta de proteção legal que animais domésticos têm na China. A atual Lei de Proteção aos Animais Selvagens protege apenas espécies da vida selvagem, deixando animais de estimação sem garantias legais claras.

