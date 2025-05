Homem é preso nos EUA por manter tigres em casa e alegar que serviam de ‘apoio emocional’ Felinos apresentavam sinais de negligência, como baixo peso e falta de higiene Internacional|Do R7 30/04/2025 - 21h26 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem já havia sido denunciado anteriormente por exibir os tigres soltos em sua propriedade The Nye County Sheriff's Office

Um homem de 71 anos foi preso no estado de Nevada, nos Estados Unidos, por manter ilegalmente sete tigres em sua residência. Segundo as autoridades locais, ele não possuía autorização legal nem condições adequadas para cuidar dos animais, que foram confiscados e encaminhados a um santuário.

A prisão ocorreu em 2 de abril, após o Gabinete do Xerife do Condado de Nye emitir um mandado de busca contra Karl Mitchell e sua propriedade.

De acordo com o xerife Joe McGill, o homem já havia sido denunciado anteriormente por exibir os tigres soltos em sua propriedade e até mesmo em uma área aberta perto da residência. Vídeos e fotos nas redes sociais também mostravam visitantes interagindo com os felinos, o que viola as regras de segurança animal da região.

Mitchell alegou que os tigres eram seus animais de apoio emocional, o que dispensaria licenças especiais. No entanto, a Lei dos Americanos com Deficiências, de 1990, não reconhece grandes felinos como animais de apoio ou companhia.

‌



Além disso, o homem afirmou ter resgatado os animais do ex-cuidador de zoológico Joe Exotic, conhecido pelo documentário da Netflix “Tiger King”. Em resposta, Exotic, atualmente preso, negou qualquer relação com os tigres por meio de uma mensagem de voz divulgada nas redes sociais.

De acordo com o jornal USA Today, Mitchell foi detido por resistir à prisão e por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi libertado após pagar uma fiança de seis mil dólares (cerca de R$ 40 mil). Os tigres foram examinados por um veterinário durante o resgate e levados a um santuário em local não divulgado, onde permanecerão sob cuidados até uma decisão judicial.

‌



O xerife informou que os felinos apresentavam sinais de negligência, como baixo peso e falta de higiene, incluindo pratos de água com algas. Ele também afirmou que novas acusações contra Mitchell podem ser apresentadas nos próximos dias.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp