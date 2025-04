Treinador tem braço amputado ao ser atacado por tigre durante apresentação de circo no Egito

O treinador de um circo foi atacado por um tigre-de-bengala branco durante uma apresentação na cidade de Tanta, no norte do Egito , na última terça-feira (1°). O homem, que tem 11 anos de experiência, teve o braço amputado devido à gravidade dos ferimentos. A cena foi registrada pelo público e viralizou nas redes sociais.



A Promotoria local suspendeu as atividades do circo e ordenou uma inspeção nas condições dos animais . Outra profissional que treinava o tigre informou que o felino será transferido para o Cairo , capital do país, onde passará por uma reeducação com especialistas.